وزارت اطلاعات، گزارش عملكرد خود را ارايه مي كند

به گزارش خبرگزاري مهر، به نقل از روابط عمومي وزارت اطلاعات كميته ويژه پاسخگويي و اطلاع رساني وزارت اطلاعات كه در پي فرمايش مقام معظم رهبري داير بر پاسخگويي كليه دستگاهها به ملت شريف ايران از ابتداي سال جاري به رياست وزير اطلاعات در اين وزارتخانه فعال شده است، عملكرد اين وزارتخانه را به صورت مدون در ابعاد مختلف و درقالب گزارش هاي متنوع آماده كرده است و تا چندماه آينده به مراجع ذيربط ارايه خواهد كرد.



در كميته مزبور، علاوه بر بررسي رئوس اهم اقدام هاي انجام شده در دوسطح آماري و كيفي، تغيير و تحولات كيفي در سطح سازمان و كاركنان، پژوهش ها و يافته هاي علمي سازمان و ساير مسائل و رويكرد وزارت اطلاعات در دوره شش ساله اخير و در چارچوب سياست هاي نظام مقدس جمهوري اسلامي مورد توجه، تدوين و تحرير قرار گرفته است.

در نمابر روابط عمومي وزارت اطلاعات آمده است: وزارت اطلاعات، افتخار دارد كه به عنوان خدمتگزار امين مردم شريف ايران، انجام وظيفه مي نمايد و رضايت و خشنودي مردم عزيز، بهترين پاداش، به مجاهدت هاي خاموش كاركنان اين وزارتخانه خواهد بود. وزارت اطلاعات از مردم و براي مردم است و مديران و كاركنان اين وزارتخانه، تمام تلاششان بر اين بوده است تا اين شعار را سرلوحه عملكرد خود قرار دهند.



در اين نمابر تصريح شده است: علاوه بر تهيه گزارش هاي مربوط به عملكرد اين وزارتخانه، مهرماه سال جاري مصادف با بيستمين تاسيس اين وزارت است كه برنامه هاي ويژه اي نيز براي مناسبت مزبور در نظر گرفته شده و متعاقبا به آگاهي عموم خواهد رسيد.