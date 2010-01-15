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۲۵ دی ۱۳۸۸، ۱۳:۲۶

بر اساس اعلام دانشگاه؛

تغییر رشته و انتقال در دانشگاه علمی کاربردی از ترم دوم امکانپذیر است

تغییر رشته و انتقال در دانشگاه علمی کاربردی از ترم دوم امکانپذیر است

دانشگاه علمی کاربردی اعلام کرد: تغییر رشته، انتقال، مرخصی تحصیلی و میهمان شدن در دوره های کارشناسی پیوسته و ناپیوسته دانشگاه علمی کاربردی در ترم اول مجاز نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام دانشگاه جامع علمی کاربردی، کلیه متقاضیان شرکت در آزمونهای کارشناسی و کاردانی به کارشناسی این باید توجه کنند که برای ورود به این دوره ها هیچ دانشجویی مجاز نیست همزمان در دو رشته یا دو مقطع در موسسه های دولتی و یا غیر دولتی تحصیل کند همچنین در ترم اول تغییر رشته، انتقال، مرخصی تحصیلی و میهمان شدن در این دانشگاه مجاز نیست.

همچنین کارمندان دولتی در صورتی می توانند به تحصیل در دروه های کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته دانشگاه جامع علمی کاربردی بپردازند که موافقت نامه رسمی وزارتخانه یا سازمان متبوع خود، مبنی بر شرکت در کلاس ها، آزمایشگاهها و فعالیت های دیگر دوران تحصیل را به همراه سایر مدارک ثبت نام به مرکز آموزش علمی - کاربردی محل قبولی ارائه کنند.

ضمن آنکه کارکنان مراکز آموزش علمی کاربردی مجاز نیستند کد رشته محلهای مرکز آموزشی را که در آن خدمت می کنند انتخاب کنند چنانچه این موضوع رعایت نشود و در آن مرکز آموزشی قبول شوند، قبولی آنها لغو  می شود و نمی توانند متقاضی تحصیل در آن کد رشته محل یا کد رشته محلهای دیگر شوند.

کد مطلب 1017524

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