دشمن از تفرفه داخلی کشور سوء استفاده می کند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله نورالله طبرسی امروز در خطبه های نماز جمعه ساری افزود: حضور باشکوه ملت ایران در تمامی عرصه های حساس کشور توطئه های دشمنان را نقش برآب کرده است.

وی خاطر نشان کرد: با گذشت 30 سال از انقلاب شکوهمند اسلامی ایران همواره دشمن با ایجاد رخنه قصد دارد در داخل کشور رسوخ پیدا کند که افکار پاک و همت والای ملت ایران تمامی این ترفندها را از بین برده است.

امام جمعه ساری با اشاره به اینکه توطئه ها و اهداف براندازی دشمن در جمهوری اسلامی هیچ تاثیری بر ایده ها و عقاید ملت ایران مبنی بر ولایت پذیری نخواهد گذشت، تصریح کرد: تحریم، تهدید و تفرقه در سیمای ملت ایران جایگاهی ندارد.

طبرسی با تاکید بر حفظ وحدت و همدلی بین آحاد مسلمین یادآور شد: اتاق فکر دشمن مستکبر همواره می خواهد زمینه تقویت تفرقه داخلی را در کشور دوچندان کند که ناکام مانده است.

وی با اشاره به شهادت استاد دانشگاه تهران به دست مزدوران نظام جمهوری اسلامی اظهار داشت: دشمنان ایران اسلامی هیچگاه نمی خواهند در کشور آرامش باشد.

نماینده مردم مازندران در مجلس خبرگان رهبری از دستگاه های امنیتی و اطلاعاتی خواست در سریعترین زمان ممکن نسبت به معرفی عاملان این جنایت اقدام کنند.

طبرسی همچنین با بیان اینکه ملت بزرگ ایران همواره از شیعه علوی و تفکرات عاشورایی خود برای پایداری ولایت فقیه دفاع خواهد کرد، اظهار داشت: حماسه حضور ملت ایران در 9 دی 88 باید در تقویم ملی کشور ثبت شود.

وی با اشاره به برگزاری باشکوه یادواره سرداران و هزار و سیصد شهید شهرستان ساری افزود: فتنه گران بدانند که خونهای پاک شهدا دامنگیر آنها خواهد شد و آبروی آنان را در سطح جهان خواهد برد.

وی در ادامه با اشاره به سالگرد شهادت فدائیان اسلام یاد شهید نواب صفوی و شهدای فاخر این جریان اسلامی را گرامی داشت.

طبرسی در بخش نخست خطبه های نماز با تاکید بر ترویج فرهنگ مهدویت در جامعه اسلامی افزود: وحدت، یکدلی و همدلی باید در بین آحاد جامعه تقویت شود.