مجادله ها و مناظره ها علمی و اخلاقی باشد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله امامی کاشانی در نماز جمعه امروز تهران ، راهپیمایی مردم در نهم دی ماه به مناسبت هتک حرمت عاشورا را مصداق عبادت خواند و گفت: نگه داشتن و حمایت از نظام بسیار مهم است و این همان شیوه ای است که امام راحل داشت و در مواقع مختلف دستور می دادند که مردم به خیابانها بریزند و در عرصه باشند.

وی با اشاره به آیات سوره نحل که در آن خداوند از پیامبر می خواهد مردم را به شیوه "استدلال" و "موعظه" و سپس "منازعه و مناظره" به حق فرا بخواند، گفت: به فرمان خداوند در این سوره استدلال و مناظره باید به نحو احسن باشد و اگر احسن نبود ضرر کرده ایم.

عضو مجلس خبرگان رهبری به بخش دیگری از این سوره اشاره کرد و گفت: خدا به پیامبر می فرماید هدایت و ظلالت را خدا می داند و می داند چه چیز هدایت می کند و خدا تاکید دارد ظیفه شما این است که استدلال و مناظره احسن باشد.

وی با اشاره به جریان رخ داده و مسایل روز عاشورا گفت: باید مسایل این روز را با بیانی بگوییم که طرف مقابل بپذیرد. با بیانهای مختلف می توان سخن گفت ولی نکته مهم اینجاست که بیان و مناظره ما باید احسن باشد.

آیت الله امامی کاشانی ادامه داد : روزنامه نویسان و مناظره کنندگان در صدا و سیما باید به احسن بودن مناظره و مجادله توجه کنند و صدا و سیما چون دستگاهی است که باید فرهنگ دین را بیان کند پس باید بداند چه کسانی را دعوت کند و آنها چگونه باید استدلال کنند.

وی همچنین به سخنان خطبه های پیشین نماز جمعه خود خطاب به معترضان در خیابان اشاره کرد گفت: خطاب من به فرزندان عزیز و پسران و دختران این بود که این خط باطل است ولی چگونه باید فهمید باطل است؟ چه بسا کسانی که داخل هستند و دارند حرکت می کنند در خیابان نمی دانند، باطل است و چه بسا چشم باز می کنند و می بینند در برابر شعار اصل ولایت فقیه که ضامن تمام اصول قانون اساسی است قرار گرفته اند.

وی ادامه داد: این درست نیست که یک نفر بگوید من راه می روم و کاری ندارم دیگران چگونه راه می روند و چه می گویند.

عضو مجلس خبرگان رهبری با بیان این که یک هواپیما برای حرکت علاوه بر خلبان و مهندس به گارد محافظت کننده در برابر هواپیما ربایی نیز نیاز دارد این مثل را مصداق حرکت های اعتراضی اخیر دانست و گفت: وقتی بنا باشد هواپیما حرکت کند باید متوجه بود ممکن است در این حرکت افرادی وارد شوند و کاری کنند که جمع عظیمی را ببرند در کشور بیگانه .

وی ادامه داد: دشمن کشور را احاطه کرده است و از هر راه می خواهد علیه این کشور اقدام کند. عزیزان و فرزندان ما باید به این مطلب توجه کنند. عزیزان توجه کنند که هنگام پیاده روی کردن (اعتراضی) کنار خیابان هواپیما ربا شما را در کشور دشمن می نشاند.

آیت الله امامی کاشانی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: یک جمله هم از این طرف عرض کنم. برخوردها را علمی و اخلاقی کنید. از حالت برخوردهای تند بی ربط و کلمات زشت درآورید. متاسفانه در حال حاضر کلماتی مطرح می شود که بیگانگان از آن علیه عظمت کشور ما سوء استفاده می کنند. مناظره ها باید علمی و مستدل و حساب شده و غیر احساسی و غیر شعاری باشد. خدای ما می گوید این گونه حرف زدن فایده ای ندارد تنها خدا می داند ضلالت و هدایت کجاست.

وی در این راستا بر ضرورت توجه به رهنمود رهبر معظم انقلاب مبنی بر جذب حد اکثری و دفع حد اقلی تاکید کرد .

عضو مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه شرایط جامعه ، دنیا و دشمنانی که داریم را باید درنظر داشت گفت : این کشتی به این زیبایی در این اقیانوس حرکت می کند چنگ به صورتش نزنید. در جهت کمال و تکامل کشور حرف بنزید. نقص ها باید مستدل و منصفانه گفته شود و طرف مقابل هم نقص ها را بپذیرد.

وی گفت : من جز دعا و خواهش از حضرت ولیعصر(عج) راهی برای برون رفت از شرایط کشور نمی بینم.

آیت الله امامی کاشانی در نماز جمعه امروز تهران همچنین شهادت دانشمند فیزیک ایرانی را تسلیت گفت و اقدام تروریست ها را تقبیح کرد.