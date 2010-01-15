به گزارش خبرگزاری مهر، این همایش با همکاری مرکز مطالعات ایرانی دانشگاه دورهام و برای جلب نظر جامعه فرهیختگان و دانشگاهیان بریتانیا به رویداد تاریخ ساز انقلاب اسلامی ایران و تاثیرات شگرف آن بر حوزه های مختلف فرهنگ و سیاست در ابعاد مختلف داخلی و بین المللی برگزار می‌شود.

این سمینار در تاریخ 8 بهمن ماه سال جاری برپا خواهد شد و جنبه های مختلف این موضوع با حضور چند تن از اساتید دانشگاه های بریتانیا مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

رابطه فرهنگ و سیاست پس از انقلاب اسلامی ایران، نقش زنان در توسعه اجتماعی ،رابطه سیاست و هنر در ایران در زمینه های مختلف سینما،تئاتر،موسیقی، هنرهای تجسمی و....، تاثیر رسانه‌های خارجی بر فرهنگ و سیاست در ایران و تحولات آموزشی پس از انقلاب اسلامی ایران از جمله مباحث مورد طرح در این سمینار هستند.