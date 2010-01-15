مصرانه خواهان معرفی عاملان ترور استاد دانشگاه تهران هستم

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام سید هاشم حسینی بوشهری در خطبههای نماز جمعه قم که در شبستان امام خمینی(ره) حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) اقامه شد ضمن تسلیت شهادت دکتر مسعود علیمحمدی، خطاب به دشمنان اظهار داشت: آیا یک دانشمند عالم و استاد دانشگاه را ترور کردن یعنی مبارزه با تروریست؟ و آیا این به معنی همراه بودن با علم و دانشگاه است، شما که فریادتان بلند است که در عراق و افغانستان با تروریست مبارزه میکنید، چرا خود عامل ترور میشوید؟
وی اضافه کرد: این حرکت زشت و زبون نشان دهنده این است که ایران توانسته از حق هستهای خود در جهان دفاع کند و دشمنان چون کاری از دست شان بر نمی آید دست به این اقدامات می زنند.
خطیب جمعه قم با متذکر شدن این مطلب که دشمن مترصد ضربه زدن به این انقلاب است و این حادثه نتیجه نا آرامیها و حوادث اخیر در کشور است، گفت: آیا موقع آن نرسیده که دشمن را مایوس و نا امید کنیم.
حسینی بوشهری در ادامه خطاب به مسئولان امنیتی کشور گفت: ما مصرانه از مسئولان میخواهیم تا دست عاملان این ترور را به مردم نشان دهند.
وی با تاکید بر رعایت اصل اعتدال در تمامی موارد تشریحی احکام اسلام بیان داشت: همان گونه که سیره پیامبر بر اساس اعتدال و میانهروی بنا شده است، جامعه اسلامی هم باید امتی میانه رو و وسط باشد.
بوشهری با استناد به سنت پیامبر اکرم (ص) و فرمایشات امام علی(ع) بیان داشت: هر کس از اعتدال، رویگردان باشد به خود و جامعه خیانت کرده و اگر اعتدال در یک جامعه دینی بر هم بخورد، آرامش از آن جامعه رخت بر خواهد بست.
خطیب جمعه قم بنا به گفته امیر مؤمنان علی (ع)، دوری از اعتدال را نشانه نارسایی عقل دانست و تأکید کرد: انسانهای نا آگاه گاهی دچار کند روی و گاهی دچار تند روی میشوند.
وی متذکر شد: اعتدال در تمام زمینهها از جمله اعتدال در سیاست، اعتدال در اقتصاد، اعتدال در دوستی و معاشرت، اعتدال در فرهنگ و حتی در بحث عبادت باید مد نظر قرار بگیرد.
آیت الله سیستانی، نماد وحدت ملی عراق است
نایب رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با محکوم کردن توهین به آیت الله سیستانی تصریح کرد: آیت الله العظمی سیستانی، نماد وحدت ملی عراق، عالم برجسته و فقیهی بزرگوار است که بارها ثابت کرده در برابر هجمه بیگانگان، به صلاح مردم عراق بیش از هر چیز دیگری فکر میکند.
وی گفت: این عمل یک ترور شخصیتی و مقابله با به رسمیت شمردن مردم عراق است.
حسینی بوشهری در پایان با اشاره به سالروز شهادت نواب صفوی و یارانش ، اظهار داشت: نواب صفوی برای تحقق حاکمیت دینی در جامعه تلاش کرد و در این راه از هیچ کوششی فرو گذار نکرد تا سرانجام در راه هدف خود به شهادت رسید.
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