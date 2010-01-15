گروه صنعتی ایران خودرو فروش خود را 20 درصد افزایش داد

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، جواد نجم الدین در جریان دیدار با نمایندگیهای فروش گروه صنعتی ایران خودرو در شیراز افزود: به رغم اینکه پیش بینی می شد این گروه صنعتی با مشکلات ناشی از این بحران جهانی رو به رو شود نه تنها در فروش شاهد افزایش بود بلکه در تولیدات نیز بر اساس آمارهای موجود 15 درصد افزایش را به خود اختصاص داد.

وی تاکید کرد: با این شرایط که این گروه صنعتی با برنامه ریزی و تلاشهای صورت گرفته وضعیت خود را تا حد مناسبی ثابت نگه داشت باید مراقبت کند تا شرایط توسعه را نیز مورد پیگیری خود قرار داده تا فعالیتهای این گروه صنعتی پایدار باقی بماند.

مدیرعامل ایران خودرو در ادامه سخنان خود با اشاره به وضعیت قطعه سازی در فرآیند تولید و فروش خودرو در این گروه صنعتی نیز بیان کرد: 70 درصد خودروی ما را قطعه سازان تشکیل می دهد و 30 درصد متعلق به رنگ، بدنه و مونتاژ بوده از این رو باید یک سهم 70 درصدی را در جریان تولیدات برای قطعه سازان قائل شد که بر این مبنا تصمیم گرفته شده 70 درصد درآمد ایران خودرو به صاحبان اصلی آن یعنی قطعه سازان اختصاص یابد.

وی در این رابطه تاکید کرد: در عین حال از قطعه سازان نیز این انتظار وجود دارد که در عین حال حفظ کیفیت و ارتقای محصولات، قیمت تمام شده آن را نیز کاهش داده تا در پی تهدیداتی که همواره پیش روی واحدهای صنعتی قرار دارند با مشکل مواجه نشوند.

مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو همچنین با اشاره به اینکه سهم استان فارس از روند قطعه سازی ایران خودرو کم بوده و باید افزایش یابد، افزود: رتبه 11 استان فارس در امر قطه سازی چندان در شان این استان نیست از این رو ایران خودرو برای همکاری با قطعه سازان استان فارسی که امکانات و توان قطعه سازی را دارند اعلام آمادگی می کند.

نجم الدینی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تهدیدات و فرصتهای پیش روی صنعت خودرو سازی و در مجموع واحدهای صنعتی کشور نیز بیان کرد: یکی از این تهدیدات مهم تعرفه های واردات خودرو بوده و فشارهای زیادی در این خصوص وجود دارد که این تعرفه کاهش یابد و در صورت چنین اقدامی دروازه ها برای ورود خودروها به کشور باز خواهد شد.

وی این امر را تهدیدی برای خودرو سازی داخلی دانست و افزود: این فشار کاهش تعرفه های واردات خودرو به بهانه هایی مانند عدم کیفیت تولیدات داخلی و قطعات مطرح می شود و در این خصوص نباید گذاشت چنین بهانه هایی وجود داشته باشد.

مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو با غیر منطقی خواندن کاهش تعرفه ها در چنین شرایطی برای کشور بیان کرد: این افزایش و کاهش تعرفه ها حاصل مذاکرات دولت با سایر دولتها بوده به گونه ای که دولت با کاهش تعرفه دروازه خودرو برای دولت دیگر باز می کند و در قبال آن دولت نیز درازه دیگری را برای طرف مقابل خود می گشاید اما این در حالیست که ایران اکنون در حال انجام چنین مذاکراتی نیست.

نجم الدین از رقابت در بازار به عنوان یکی دیگر از این تهدیدات یاد کرد و افزود: در بازار کنونی که ناگهان فناوری و تکنولوژی های جدید پدید می آیند باید تولید کنندگان و صنعت گران در بخشهای مختلف نظیر قطعه سازی متوجه امر باشند که اسیر شدن در دام تولیدات روزمره بدون توجه به ارتقای تکنولوژی و دستبابی به تکنولوژی های جدید دنیا باعث می شود که ناگهان تولید کننده ای در این بازار با فناوری روز دنیا و تولیدات با قیمت کمتر حضور یافته و تمام بازارها را به خود اختصاص دهد.

وی از قوانین سختگیرانه و همچین طرح تحول اقتصادی به عنوان دیگر تهدیدات موجود یاد کرد و افزود: دولت با شجاعت مناسبی وارد طرح تحول اقتصادی شده و بر آن است که بنزین را با قیمت واقعی آن عرضه کند و این امر تاثیراتی را بر بازارهای مختلف می گذارد و در این مسیر باید چاره اندیشیهای مناسبی صورت گیرد که با تحقق این وضعیت تولیدات دچار مشکل نشود.

نجم الدین در انتهای سخنان خود از ایجاد ایران خودروی فارس خبر داد و افزود: در ظرف هفت ماه آینده در شیراز این خودور سازی صورت می گیرد که فاز اول آن نیز به مونتاژ و فاز بعدی به رنگ و بدنه اختصاص خواهد داشت.