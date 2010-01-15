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۲۵ دی ۱۳۸۸، ۱۴:۴۵

برخورد قاطع با هتاکان عاشورا مورد انتظار است

بجنورد - خبرگزاری مهر: امام جمعه موقت بجنورد گفت: حضور افراد آشوبگر در کشور شایسته نظام نیست و بر اساس قانون اسلام باید با هتاکان روز عاشورا برخورد قاطع شود.

به گزارش خبرنگار مهر دربجنورد، حجت‌الاسلام علی اکبراسحاق زاده در آئین عبادی - سیاسی نماز جمعه بجنورد افزود: غیر قابل باور است در روز عاشورای حسینی که مردم به سوگ نشسته و به سرو سینه می‌زدند گروهی واقعه سال 61 هجری را تکرار کرده و در روز شهادت امام حسین (ع) و یارانش به کارهای خلاف یک حکومت اسلامی بپردازند.

حجت الاسلام اسحاق زاده افزود: در طول تاریخ اسلام اینگونه اغتشاشات وهتک حرمت ها بارها از سوی دشمنان اسلام تکرار شده است که مردم با آگاهی و درایت اینگونه موارد را سرکوب کرده اند.

وی با اشاره به مظلومیت واقع شدن بسیج در نظام اسلامی گفت: بسیج یک نهاد مردمی وآگاه است که در این برهه از زمان با تمامی اغتتشاشات وهتک حر مت ها مقابله می کند.

وی در ادامه تبعیت از قرآن وامام ر احل (ره) را بهترین راه برای مقابله با دشمنان اسلام عنوان کرد و افزود: تمام حقایق زندگی انسان ها در کلام وحی و اطلاعت از ولایت فقیه خلاصه می شود.

کد مطلب 1017555

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