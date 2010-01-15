آغاز هقته پایانی کورس پاییزه گنبد/ مجموعه سوارکاری خسته از رخت کهنه

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، در این هفته که 47 راس اسب ورزشی در شش دور با یکدیگر رقابت می کنند، قهرمان قهرمانان کورس پاییزه معرفی می شود.

در این هفته 246 میلیون و 400 هزار ریال نیز به عنوان جایزه بین قهرمانان این دوره توزیع می شود.

با برگزاری این مسابقات، پرونده کورس پاییزه گنبد کاووس بسته می شود، ولی مجموعه سوارکاری گنبد کاووس که قدمتی بیش از 40 سال دارد، همچنان با مشکلات عدیده ای روبرو ست.

مجموعه سوارکاری گنبد کاووس از مجموعه های کشوری ورزش سوارکاری است که 160 هکتار وسعت دارد و 120 هکتار آن زمین کشاورزی و بقیه پیست است.

بیش از 40 سال از ساخت این مجموعه ورزشی می گذرد و تاکنون بازسازی نشده است و برای بازسازی کامل این مجموعه به گفته متولیان امر به 20 میلیارد ریال اعتبار نیاز است و باید متولیان امر در این حوزه برنامه ریزی کنند.

بازسازی نشدن این مجموعه ورزشی درحالیست که در طول سال کورسهای مختلفی در این مجموعه برگزار می شود و باید این سرمایه ملی را برای آیندگان حفظ کرد.



اکنون مجموعه ورزشی سوارکاری گنبد کاووس با مشکل تامین نور و نداشتن پیست مناسب روبروست و باید این مشکلات با حمایت متولیان امر برطرف شود.

تخصیص نیافتن اعتبار و بودجه در سالهای گذشته برای این مجموعه ورزشی در حالیست که علاقمندان زیادی به ورزش سوارکاری در منطقه وجود دارد و با هر بارندگی زمین مسابقه گل و لای می شود و برای برگزاری مسابقات نیست و باید نوسازی و بازسازی شود

نگاهی گذرا به 24 هفته کورس پاییز گنبد کاووس

در هفته اول، 64 راس اسب ورزشی در هفت کورس به مسافت هزار متر طول با یکدیگر به رقابت پرداختند و در این مسابقه 163 میلیون و 200 هزار ریال به عنوان جائزه بین مالکان و سوارکاران اسبهای برتر توزیع شد.



در هفته دوم، 193 میلیون و 600 هزار ریال جایزه بین چابسکواران 67 راس اسب ورزشی و در هشت دور، هفته سوم با 55 راس اسب ورزشی و 94 میلیون ریال جایزه، هفته چهارم در شش کورس با 55 راس اسب ورزشی و 118 میلیون ریال جایزه و هفته پنجم نیز با 47 راس اسب ورزشی و 136 میلیون و 400 هزار ریال جایزه پایان یافت.

هفته ششم با 53 راس اسب ورزشی و 156 میلیون ریال جایزه، هفته هفتم با 68 راس اسب ورزشی و 146 میلیون ریال جایزه، هفته شتم با 54 راس اسب در شش دور و 150 میلیون و 400 هزار ریال جایزهف هفته نهم با 46 راس اسب ورزشی و 126 میلیون و 800 هزار ریال جایزه و هفته دهم نیز در شش دور و با 49 راس اسب ورزشی و 153 میلیون و 600 هزار ریال جایزه پایان یافت.

از هفته یازدهم تا 24 نیز به طور میانگین در هر هفته حدود 50 راس اسب ورزشی در هفت دور و برای کسب حدود 150 میلیون ریال جایزه به رقابت پرداختند و قهرمان این دوره از مسابقات برای شرکت رد مسابقه قهرمانان قهرمانان معرفی شدند.

گلستان مهد اسب دوانی کشور است و از صبح روز جمعه شمار زیادی از علاقمندان به این رشته ورزشی از ناطق مختلف گلستان برای تماشای هفته قهرمانی کورس پاییزه گنبد به مجموعه ورزشی این شهرستان آمدند.