ملت ایران با ترور و تحریم از صحنه بیرون نخواهند رفت

به گزارش خبرنگار مهر در طبس، مهاجریان در خطبه های این هفته نمازجمعه اظهار داشت: ترور استاد متعهد و انقلابی دانشگاه جنایت بزرگی است که مسببان اصلی آن صهیونیست ها و آمریکایی ها هستند.

وی افزود: دشمنان نادان جمهوری اسلامی ایران بعد از 30 سال هنوز نفهمیده اند که با ترور و تخریب نمی توانند جریان انقلاب را متوقف کنند و ملت ایران را هر روز خشمگین تر می کنند.

مهاجریان در بخش دیگری از سخنان خود بیان داشت: ملت غیور ایران در روزهای مختلفی از سال از سالهای اوایل انقلاب تاکنون با راهپیمایی ها و تظاهرات مختلف راه حق را انتخاب کرده‌ اند که از آن روزها در فرهنگ قرآن و اسلام به عنوان یوم‌الله یاد شده است و هرگز نباید به دست فراموشی سپرده شود.

وی ادامه داد: در تاریخ انقلاب از این روزها که مردم بصیرت پیدا کرده و به صحنه آمده‌ اند و راه را برای پیمودن مسیر حق همواره کرده‌اند زیاد است که نهم دی ماه امسال نیز یکی از آن روزهاست که باید یاد آن برای همیشه در تاریخ بماند.

مهاجریان همچنین با اشاره به خورشیدگرفتگی امروز خاطرنشان کرد: خورشید گرفتگی یکی از آیات الهی و از نشانه‌ های روز قیامت است که امروز با انجام خورشید گرفتگی نماز آیات بر مردم واجب شده است.

امام جمعه طبس ادامه داد: حتی اگر افراد به خورشیدگرفتگی توجه نکرده یا مثلا در آن لحظه خواب بوده‌ اند باید نماز آیات را بخوانند که اگر تاکنون موفق به انجام این کار نشده ‌اند لازم است قضای آن را به‌ جای آورند.