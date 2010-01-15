حمایتهای دولت برای توسعه عرصه های اقتصادی شهرستان نی ریز

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، روح الله احمد زاده ظهر جمعه در جریان سفر به شهرستان نی ریز در مراسم دیدار خود با خانواده های شهدا و جانبازان این شهرستان افزود: نی ریز ظرفیتهای لازم را برای گسترش عرصه های اقتصادی دارد و در این بخش خانواده های شهدا و ایثارگران می توانند با توجه به روحیه جهای خود طرح های مختلفی را آماده و ارائه کنند تا دولت نیز پیشتیبانی های لازم را صورت دهد.

وی در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه مدیران و مسئولانی که به دنبال کار اقتصادی خود باشند در این دولت جایی ندارند، افزود: دولت افرادی را به کار خواهد گرفت که از خدمت به مردم خسته نشود و توانایی شنوایی مشکلات مردم و حل آنها را نیز داشته باشند.

به گزارش مهر، استاندار فارس در جریان سخنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه شهرستان نی ریز نیز از شهدا، جانبازان و ایثارگران به عنوان سربلندی و افتخار ایران اسلامی یاد کرد و افزود: این قشر از جامعه همواره در ایران اسلامی جایگاه و رتبه مناسبی دارند.

احمد زاده در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه فارس نباید فقط در یک شهرستان خلاصه شود، افزود: در تخصیص اعتبارات و رویکرد پیشرفت و توسعه استان به تمام جوانب و ابعاد فارس است و برای توسعه هرچه بیشتر این خطه با هرگونه ویژه خواری، فساد اداری نیز مخالف بوده و در صورت مشاهده مورد برخورد قانونی واقع خواهد شد.

وی همچنین گفت: برای عمران و آبادی شهرستان نی ریز مصوباتی در نظر گرفته شده که امید می رود با تحقق آنها توسعه در این شهرستان بیش از پیش محقق شود.

دستور استاندار فارس برای استفاده از محصولات تولید داخل

به گزارش مهر، در حاشیه سفر استاندار فارس به نی ریز در جریان صرف ناهار، استاندار با مشاهده برخی از اقلام خوراکی تولیدی خارج از استان فارس دستور داد از این پس از اقلامی که در فارس تولید می شود به جای تولیدات غیر استانی مورد استفاده قرار گیرد.

سفر استاندار فارس به نی ریز در قالب سفرهای رسمی وی به شهرستانها صورت گرفت.

نی ریز در فاصله 230 کیلومتری جنوب شرقی شیراز قرار دارد.