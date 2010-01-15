پیروی از رهبری موجب تجلی نظم در جامعه می شود

به گزارش خبرنگار مهر درقزوین حجت الاسلام عبدالکریم عابدینی در خطبه های این هفته نماز جمعه قزوین با اشاره به حماسه ماندگار مردم در راهپیمایی نهم دی ماه اظهار داشت: این حرکت بیانگر تبعیت مردم از فرمایشات رهبری در مقابله با توطئه های دشمنان بود.

وی در ادامه با محکوم کردن اقدام دشمنان در ترور ناجوانمردانه پروفسورعلی محمدی دانشمند برجسته کشورمان خواستار اقدام جدی و سختگیرانه دستگاه قضائی با این حرکات مذبوحانه شد و گفت: ملت ما یک بار طعم مسامحه در مقابل این افراد را در سالهای دهه 60 کشیده وفرزندان رشیدی را در این راه ازدست داده است و لذا باد هوشیار باشیم و نگذاریم این گونه حرکات دوباره تکرار شود.

حجت الاسلام عابدینی به مناسبتهای روز از جمله سالروز فرارشاه از کشور و امضای قرارداد ننگین کمپ دیوید هم اشاره کرد و یادآورشد: این قرارداد ننگین نشانگر چرخش عجیب سران رژیم مصر در مبارزه با رژیم صهیونیستی است.

وی با تاکید برهوشیاری مردم و مسئولان در جلوگیری از گرفتار شدن به سرنوشت سران مصر و ذلت و خواری در میان ملتهای مسلمان افزود: طرح شعارهای انحرافی و مسئله بی ارتباط بودن سرنوشت فلسطین با ملت ما می تواند چنین سرنوشتی را برای ما نیز بدنبال داشته باشد.

خطیب جمعه قزوین همچنین با تبریک سالروز ولادت امام محمد باقر(ع) در خصوص تلاشهای حضرت در جهت ترویج اسلام و ارزشهای اسلامی مطالبی بیان کرد.