برتری استیل آذین و صبای قم و تساوی استقلال و تراکتورسازی در پایان نیمه اول

به گزارش خبرنگار مهر، روز نخست از هفته بیست و سوم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاههای کشور از ساعت 15:15 امروز (جمعه) با برگزاری چهار دیدار پیگیری شد که در پایان نیمه اول این دیدارها نتایج زیر رقم خورد:
* پیکان قزوین صفر - استیل آذین تهران یک
گل: مهدی محمدی (26)
* صبای قم یک - استقلال اهواز صفر
گل: فابیو کلمنتینو (4)
نمایی از چگونگی گشوده شدن دروازه استقلال توسط مهرداد پولادی
* فولاد خوزستان صفر - ملوان بندرانزلی صفر
* استقلال تهران یک - تراکتورسازی تبریز یک
گلها: فرهاد مجیدی (45) برای استقلال و مهرداد پولادی (31) برای تراکتورسازی
نظر شما