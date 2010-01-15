  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۲۵ دی ۱۳۸۸، ۱۶:۰۹

هفته بیست و سوم لیگ برتر/

برتری استیل آذین و صبای قم و تساوی استقلال و تراکتورسازی در پایان نیمه اول

برتری استیل آذین و صبای قم و تساوی استقلال و تراکتورسازی در پایان نیمه اول

نیمه اول دیدار تیم‌های استقلال تهران و تراکتورسازی تبریز با نتیجه تساوی یک بریک به اتمام رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، روز نخست از هفته بیست و سوم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاههای کشور از ساعت 15:15 امروز (جمعه) با برگزاری چهار دیدار پیگیری شد که در پایان نیمه اول این دیدارها نتایج زیر رقم خورد:
* پیکان قزوین صفر - استیل آذین تهران یک
گل: مهدی محمدی (26)

* صبای قم یک - استقلال اهواز صفر
گل: فابیو کلمنتینو (4)

نمایی از چگونگی گشوده شدن دروازه استقلال توسط مهرداد پولادی

* فولاد خوزستان صفر - ملوان بندرانزلی صفر

* استقلال تهران یک - تراکتورسازی تبریز یک
گل‌ها: فرهاد مجیدی (45) برای استقلال و مهرداد پولادی (31) برای تراکتورسازی

کد مطلب 1017584

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه