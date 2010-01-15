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۲۵ دی ۱۳۸۸، ۱۵:۲۶

استاندار مازندران به تماشای دیدار نساجی در قائمشهر رفت

استاندار مازندران به تماشای دیدار نساجی در قائمشهر رفت

ساری - خبرگزاری مهر: استاندار مازندران دقایقی پیش برای تماشای دیدار فوتبال دسته یک باشگاه های کشور بین تیم های نساجی مازندران و فولاد نوین خوزستان وارد ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر شد.

به گزارش خبرنگار مهر در قائمشهر، سید علی اکبر طاهایی در حالی وارد ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر شد که نمایندگان مردم قائمشهر در مجلس، مدیرکل تربیت بدنی، فرماندار قائمشهر و تعدادی از پیشکسوتان فوتبال استان وی را همراهی می کردند.

تماشاچیان به محض مشاهده استاندار برای تماشای دیدار نساجی و فولاد نوین خوزستان طاهایی را با تشویقهای خود استقبال کردند.

استاندار مازندران که در اوایل نیمه دوم دیدار وارد ورزشگاه شهید از مهندس پرهام مدیرعامل و مالک باشگاه نساجی مازندران به خاطر حمایت های بی شائبه و کمک در ساخت زمین چمن ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر با اهدا لوح تقدیر تجلیل کرد.

نساجی مازندران تا پایان نیمه نخست دیدار یک بر صفر از تیم خوزستانی پیشی گرفته است.

کد مطلب 1017590

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