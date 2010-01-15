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۲۵ دی ۱۳۸۸، ۱۷:۵۶

هفته سیزدهم دسته اول/

6 بازی با نتیجه تساوی تمام شد/ نساجی و ایرانجوان تنها تیم‌های پیروز

6 بازی با نتیجه تساوی تمام شد/ نساجی و ایرانجوان تنها تیم‌های پیروز

هفته سیزدهم مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور با ثبت نتیجه تساوی در 6 بازی گروه "ب" این رقابت‌ها به اتمام رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه هفته سیزدهم مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور امروز (جمعه) با برگزاری هشت بازی از گروه‌های "الف" و "ب" پیگیری شد که طی آن 6 بازی از گروه "ب" با نتیجه تساوی به اتمام رسید و نساجی مازندران تنها تیم پیروز دیدارهای این گروه بود.

- نتایج دیدارهای امروز لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور به شرح زیر است:
گروه الف
* شاهین اهواز صفر - ایرانجوان بوشهر 3
گل‌ها:  مصطفی نجمی زاده (11)، احتشام ساسانی (18) و محسن قائدی پوری (81 - پنالتی)
گروه ب
* آلومینیوم هرمزگان یک - گسترش فولاد تبریز یک
گل‌ها: هادی دهقانی (84) برای آلومینیوم و رسول خطیبی (59) برای گسترش فولاد

* گل گهر سیرجان یک - پتروشیمی تبریز یک
گل‌ها: مسلم فیروز آبادی (51) برای گل گهر و هادی نظرپاک (10) برای پتروشیمی

* برق شیراز یک - شن سا اراک یک
گل‌ها: علی علیزاده (8) برای برق و حسین احمدلو (7) برای شن سا

* مس سرچشمه صفر - کوثر لرستان صفر

* نفت تهران یک - شیرین فراز کرمانشاه یک
گل‌ها: کیوان ساجدی (51) برای نفت و فرشاد سالاروند (8 - پنالتی) برای شیرین فراز

* داماش گیلان صفر - صنعت مهرکام پارس تهران صفر

* نساجی مازندران 2 - فولاد نوین اهواز صفر
گل‌ها: فونیکه سی (41) و رضوان گران (1+90)

جدول رده بندی گروه ب:
1- نفت تهران 24 امتیاز
2- برق شیراز 23 امتیاز
3- آلومینیوم هرمزگان 22 امتیاز
4- شیرین فراز کرمانشاه 18 امتیاز
.............................................
12- صنعت مهرکام پارس 14 امتیاز
13- کوثر لرستان 10 امتیاز
14- گل گهر سیرجان 9 امتیاز

کد مطلب 1017611

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