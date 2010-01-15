به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه هفته سیزدهم مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور امروز (جمعه) با برگزاری هشت بازی از گروه‌های "الف" و "ب" پیگیری شد که طی آن 6 بازی از گروه "ب" با نتیجه تساوی به اتمام رسید و نساجی مازندران تنها تیم پیروز دیدارهای این گروه بود.

- نتایج دیدارهای امروز لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور به شرح زیر است:

گروه الف

* شاهین اهواز صفر - ایرانجوان بوشهر 3

گل‌ها: مصطفی نجمی زاده (11)، احتشام ساسانی (18) و محسن قائدی پوری (81 - پنالتی)

گروه ب

* آلومینیوم هرمزگان یک - گسترش فولاد تبریز یک

گل‌ها: هادی دهقانی (84) برای آلومینیوم و رسول خطیبی (59) برای گسترش فولاد

* گل گهر سیرجان یک - پتروشیمی تبریز یک

گل‌ها: مسلم فیروز آبادی (51) برای گل گهر و هادی نظرپاک (10) برای پتروشیمی

* برق شیراز یک - شن سا اراک یک

گل‌ها: علی علیزاده (8) برای برق و حسین احمدلو (7) برای شن سا

* مس سرچشمه صفر - کوثر لرستان صفر

* نفت تهران یک - شیرین فراز کرمانشاه یک

گل‌ها: کیوان ساجدی (51) برای نفت و فرشاد سالاروند (8 - پنالتی) برای شیرین فراز

* داماش گیلان صفر - صنعت مهرکام پارس تهران صفر

* نساجی مازندران 2 - فولاد نوین اهواز صفر

گل‌ها: فونیکه سی (41) و رضوان گران (1+90)

جدول رده بندی گروه ب:

1- نفت تهران 24 امتیاز

2- برق شیراز 23 امتیاز

3- آلومینیوم هرمزگان 22 امتیاز

4- شیرین فراز کرمانشاه 18 امتیاز

.............................................

12- صنعت مهرکام پارس 14 امتیاز

13- کوثر لرستان 10 امتیاز

14- گل گهر سیرجان 9 امتیاز