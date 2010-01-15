به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه هفته سیزدهم مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاههای کشور امروز (جمعه) با برگزاری هشت بازی از گروههای "الف" و "ب" پیگیری شد که طی آن 6 بازی از گروه "ب" با نتیجه تساوی به اتمام رسید و نساجی مازندران تنها تیم پیروز دیدارهای این گروه بود.
- نتایج دیدارهای امروز لیگ دسته اول باشگاههای کشور به شرح زیر است:
گروه الف
* شاهین اهواز صفر - ایرانجوان بوشهر 3
گلها: مصطفی نجمی زاده (11)، احتشام ساسانی (18) و محسن قائدی پوری (81 - پنالتی)
گروه ب
* آلومینیوم هرمزگان یک - گسترش فولاد تبریز یک
گلها: هادی دهقانی (84) برای آلومینیوم و رسول خطیبی (59) برای گسترش فولاد
* گل گهر سیرجان یک - پتروشیمی تبریز یک
گلها: مسلم فیروز آبادی (51) برای گل گهر و هادی نظرپاک (10) برای پتروشیمی
* برق شیراز یک - شن سا اراک یک
گلها: علی علیزاده (8) برای برق و حسین احمدلو (7) برای شن سا
* مس سرچشمه صفر - کوثر لرستان صفر
* نفت تهران یک - شیرین فراز کرمانشاه یک
گلها: کیوان ساجدی (51) برای نفت و فرشاد سالاروند (8 - پنالتی) برای شیرین فراز
* داماش گیلان صفر - صنعت مهرکام پارس تهران صفر
* نساجی مازندران 2 - فولاد نوین اهواز صفر
گلها: فونیکه سی (41) و رضوان گران (1+90)
جدول رده بندی گروه ب:
1- نفت تهران 24 امتیاز
2- برق شیراز 23 امتیاز
3- آلومینیوم هرمزگان 22 امتیاز
4- شیرین فراز کرمانشاه 18 امتیاز
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12- صنعت مهرکام پارس 14 امتیاز
13- کوثر لرستان 10 امتیاز
14- گل گهر سیرجان 9 امتیاز
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