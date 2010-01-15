دهمین تساوی فصل استقلال/ پای مرفاوی روی پوست موز

به گزارش خبرنگار مهر، در دیدار امروز تیم‌های استقلال و تراکتورسازی از هفته بیست و سوم رقابت‌های لیگ برتر نزدیک به 80 هزار تماشاگر در ورزشگاه حضور یافته بودند که در اتفاقی جالب و بی نظیر، تقریبا نیمی از ورزشگاه را هوادران تیم تبریزی تشکیل می دادند.

تراکتورسازی در این دیدار با انگیزه تر از استقلال ظاهر شد و در همان دقایق اولیه، توپ را به تیر دروازه حریف آبی پوش کوبید. این تیم در ادامه مزد برتری خود را گرفت و از میزبان صاحبنام خود پیش افتاد. مهرداد پولادی در دقیقه 31 این دیدار و از فاصله 40 متری دروازه وحید طالب لو را از روی یک ضربه ایستگاهی باز کرد. استقلالی‌ها پس از دریافت این گل، کنترل بازی را در اختیار گرفتند و حملاتی را بر روی دروازه تراکتورسازی برنامه ریزی کردند.

این تیم در دقیقه 45 و در حالی که مسعود مرادی آماده می شد سوت پایان نیمه نخست را به صدا درآورد، بر روی همکاری سیاوش اکبرپور و فرهاد مجیدی به گل تساوی رسید. کاپیتان استقلال در حوالی منطقه پنالتی با ضربه‌ای فنی، توپ را به گوشه دروازه مهدی ثابتی فرستاد.

تراکتورسازان خیلی زود در نیمه دوم به گل رسیدند. مصطفی اکرامی در دقیقه 49 با اشتباه مسلم وحیدطالب لو، دروازه آبی پوشان را باز کرد تا تبریزی‌ها یک بار دیگر در زمین استقلال از این تیم پیش بیفتند. اما این پایان کار نبود. شدت حملات استقلال ادامه پیدا کرد و حنیف عمران زاده طی چند رفت و برگشت، گل تساوی را در دقیقه 70 وارد دروازه تراکتور کرد.

این چهارمین تساوی پیاپی استقلال و دهمین تساوی فصل این تیم به حساب می آید. مسئولان استقلال پیش از این به صمد مرفاوی اولتیماتوم داده بودند که در صورت ادامه این روند، از سمت سرمربیگری این تیم برکنار خواهد شد و به نظر می رسد این اتفاق در شرف وقوع باشد. استقلال با این تساوی 34 امتیازی شد و پس از تیم‌های سپاهان، ذوب آهن و استیل آذین در رده چهارم قرار گرفت و تراکتور هم با 33 امتیاز در جایگاه ششم جدول رده بندی ایستاد.