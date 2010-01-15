جدال مدعیان برنده نداشت/ شکست نامداران در خانه تکواندو

به گزارش خبرنگار مهر، دور برگشت رقابت‌های لیگ برتر تکواندو باشگاه‌های ایران امروز (جمعه) در خانه تکواندو آغاز شد. در مهمترین دیدار این هفته تیم‌های دانشگاه آزاد و گاز فجرجم مقابل هم صف آرایی کردند که جدال آنها در پایان به نتیجه تساوی انجامید.

دانشگاه آزاد، مدافع عنوان قهرمانی مسابقات لیگ برتر که بازی آغازین فصل را به گاز فجر جم واگذار کرده بود، امیدوار داشت تا در این دیدار آن باخت را جبران کرده و فاصله خود را با صدرنشین کمتر کند اما این دیدار جذاب و دیدنی در نهایت به تساوی 4 بر4 انجامید تا شاگردان خلیفه 5 امتیاز ارزشمند را در دو دیدار رفت و برگشت مقابل شاگردان مرتضی کریمی از دست بدهند.

پیام قبادی، تکواندوکار وزن هفتم گاز فجرجم در آخرین مبارزه این دو تیم در حالیکه دانشگاه 4 بر3 از حریف خود پیش بود با برتری مقابل یوسف کرمی هم مانع از شکست تیمش شد و هم مهمترین پیروزی خود را کسب کرد. محمدعلی مومنی نیز در وزن هشتم با برتری مقابل حسین تاجیک، دارنده مدال برنز سال 2009 جهان از دانشگاه یکی دیگر از نتایج خوب فجری‌ها در این دیدار را بدست آورد. حسن آقازاده و یاسین اکبر دیگر چهره‌های پیروز تیم گاز فجرجم بودند. محمد باقری معمتد، علیرضا نصر آزادانی، مهدی احمدی و روح الله طالبی تیم دانشگاه آزاد را در مصاف با گازفجرجم به پیروزی رساندند.

امروز همچنین تیم سایپا که دور برگشت را با حضور بهزاد خداداد در ترکیب خود آغاز کرده است در مصاف با تیم دانشگاه آزاد تن به شکست داد و مقابل قوامین ناجا به نتیجه تساوی رسید.

امید غلامزاده ملی پوش پیشین تیم سایپا امروز هر دو بازی خود را واگذار کرد. وی ابتدا به فرشاد جروقی از قوامین باخت و سپس مقابل محمد باقری معمتد از دانشگاه آزاد بازنده شد.

بهزاد خداداد هم بعد از مدت‌ها دوری از میدان، امروز بازی اول خود را با پیروزی پشت سر گذاشت ولی در مبارزه دوم خود با اختلاف اندک به عباس هوشمند از دانشگاه آزاد نتیجه را واگذار کرد.

شکست رضا نادریان، نایب قهرمان سال 2009 جهان از دیگر حوادث امروز بود. نادریان که با هوگوی ملی حفاری به میدان آمده بود در دیدار این تیم با قوامین 8 اخطاره شد و بازنده میدان را ترک کرد.

فولاد ماهان صدرنشین مسابقات لیگ برتر تکواندو باشگاه‌های کشور در دو بازی امروز کولرهای گازی کنوود و شهرداری بندرعباس را شکست داد تا فاصله خود را با تیم دوم جدول بیشتر کند.

فولادماهان هم اکنون با 26 امتیاز به تنهای در صدر جدول رده بندی مسابقات لیگ برتر تکواندو باشگاه‌های کشور ایستاده است و تیم‌های دانشگاه آزاد و گاز فجر جم با 20 امتیاز به ترتیب دوم و سوم هستند.

- نتایج کامل هفته اول دور برگشت لیگ برتر تکواندو:

* گاز فجر جم 4 - دانشگاه آزاد اسلامی 4

* فولاد ماهان سپاهان 8 - کولرهای گازی کنوود صفر

* سایپا 4 - قوامین ناجا 4

- نتایج کامل هفته دوم دور برگشت لیگ برتر تکواندو:

* فولاد ماهان سپاهان 7 - شهرداری بندرعباس یک

* سایپا یک - دانشگاه آزاد اسلامی 7

* ملی حفاری 5- قوامین ناجا 3

* گاز فجر جم 5 - قوامین ناجا 3 (دیدار عقب افتاده)