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۲۵ دی ۱۳۸۸، ۱۸:۳۶

دو عملیات انتحاری در افغانستان 36 کشته و زخمی برجا گذاشت

دو عملیات انتحاری در افغانستان 36 کشته و زخمی برجا گذاشت

مقامهای محلی افغانستان از کشته شدن دست کم 16 نفر و زخمی شدن بیش از 20 نفر دیگر در دو عملیات انتحاری در این کشور خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یونایتد پرس اینترنشنال، مقامهای محلی افغانستان و سازمان پیمان آتلانتیک شمالی(ناتو) اعلام کردند که بر اثر یک حمله انتحاری در بازاری شلوغ در ولایت اروزگان، دست کم 16 نفر کشته و بیش از 13 نفر زخمی شدند.

تمام افراد کشته شده در این انفجار که روز پنجشنبه رخ داد، غیرنظامی بودند.

بر اساس این گزارش، افراد زیادی بر اثر این انفجار زخمی شدند و این حمله یکی از بزرگترین حملات شبه نظامیان طی ماههای اخیر بوده است.

مقامهای محلی افغانستان اعلام کردند که در نتیجه این حمله انتحاری، شیشه و پنچره های ساختمانهای اطراف شکسته شد و خسارتهایی زیادی بر جا گذاشت.

همچنین روز پنجشنبه در حمله انتحاری دیگری در ولایت هلمند واقع در جنوب افغانستان 4 نیروی پلیس کشته و 3 فرد دیگر زخمی شدند.

کد مطلب 1017623

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