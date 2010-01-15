ناامیدی جوانان آلمانی از آینده

به گزارش خبرگزاری مهر ، به نقل از روزنامه "دی ولت" بر اساس بررسی که صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد(یونیسف) انجام داده است، جوانان آلمانی ظاهرا اعتماد به آینده خود را از دست داده اند. از هر چهار جوان آلمانی یک نفر انتظار پیدا کردن شغل مورد علاقه خود بعد از اتمام تحصیلاتش را ندارد.

بر اساس این بررسی که هانس برترم و استفان کوهل از دانشگاه برلین نیز از محققان آن هستند در هیچ یک از کشورهای صنعتی دنیا تا این میزان بدبینی در بین جوانان وجود نداشته است.

در این میان در آمریکا که در مقایسه با 21 کشور صنعتی دنیا کاملا عقب تر است تنها 9 دصد از جوانان چنین انتظار تیره و تاری نسبت به آینده دارند. به گفته برتمن و کوهل این خوش بینی در بین جوانان آمریکایی ظاهرا به قسمتی از فرهنگ اجتماعی آنها تبدیل شده است. این در حالی است که مسئله امید به آینده در بین جوانان آلمانی در مسیر شکست قرار دارد.

بر اساس این بررسی برخی از جوانان و نوجوانان در آلمان خود را غیر قابل پذیرش در جامعه احساس می کنند و شش درصد آنها خود را وصله ناجوری در جامعه می دانند. از لحاظ میزان رضایت از زندگی نیز آلمان در جایگاه پایینی قرار دارد.

در این میان از نظر امید و ناامیدی در بین جوانان، کشور هلند در بین کشورهای صنعتی به عنوان دوست ترین کشور با بچه هایش ارزیابی شد به گونه ای که بچه ها و جوانان در این کشور خود را نسبت به بقیه کشورها راحتتر احساس می کنند. در این میان کشورهایی همچون فنلاند، نروژ، دانمارک ، اسپانیا و سوئد نیز از این نظر در وضعیت بهتری نسبت به آلمان قرار دارند.

بر اساس این بررسی، حدود 3و10 درصد از نوجوانان در آلمان در خانواده هایی زندگی می کنند که والدین آنها بیکار هستند. که این میزان در سطح بین المللی نسبتا بالا است. به گونه ای که در یونان،دانمارک یا اسپانیا این میزان 6و3 درصد در سطح بسیار پایین تری قرار دارد.

