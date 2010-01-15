مقصر تساوی استقلال هستم/ مدیون تماشاگران شدیم

به گزارش خبرنگار مهر، وحید طالب لو در پایان دیدار استقلال تهران - تراکتورسازی تبریز با بیان این مطلب افزود: هر دو تیم استقلال و تراکتورسازی بازی خوب و جذابی را به نمایش گذاشتند. خوشبختانه در این بازی تماشاگران زیادی به ورزشگاه آمده بودند و بازهم بین آنها و ما (بازیکنان) پیوندی تازه به وجود آمد.

وی با اشاره به اینکه بازیکنان تیم فوتبال استقلال تهران مدیون تماشاگران این تیم شدند، افزود: تیم ما برخلاف دیدارهای اخیر در مصاف با تراکتورسازی تبریز نمایش خوبی داشت و می توانستیم این تیم را شکست دهیم. شاید اگر من در اوایل نیمه دوم مرتکب اشتباه نمی شدم بازی با نتیجه تساوی به اتمام نمی رسید.

دروازه بان تیم فوتبال استقلال تهران خاطر نشان کرد: هواداران تیم فوتبال استقلال امروز هم مانند گذشته از تیم ما حمایت کردند و باعث شدند تا بازیکنان 93 دقیقه با جان و دل بازی کنند.

طالب لو با تعریف و تمجید از عملکرد تیم تراکتورسازی تبریز گفت: نباید از بازی خوب تیم تراکتورسازی تبریز به سادگی بگذریم. این تیم با هواداران پرتعدادش بازی امروز را گرم کرد.

وی در خصوص روند تیم فوتبال استقلال در هفته‌های اخیر گفت: تیم ما در سه دیدار گذشته تنها سه امتیاز کسب کرده است. با این شرایط مشخص است که تیم ما نتوانسته آنطور که باید و شاید عمل کند و عملکرد خوبی نداشته است. ما نتوانستیم قدرت اصلی خود را در این دیدارهای خانگی به نمایش بگذاریم، آنهم در حالیکه می توانستیم به مراتب بهتر از این عمل کنیم. امیدوارم در آینده تیم استقلال به مراتب بهتر از این عمل کند.