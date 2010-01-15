روند رویه رشد استیل آذین ادامه می یابد

حمید استیلی در پایان این بازی در گفتگو با خبرنگار مهر درقزوین افزود: تیم پیکان را آنالیز کرده بودیم و با شناسایی فضاهای خالی نتیجه گرفتیم هر چند از نظر کار تاکتیکی خوب نبودیم اما نتیجه راضی کننده بود.

استیلی در مورد گل خوردن تیمش در برخی بازیها در دقایق پایانی هم یادآورشد: ما خیلی زحمت می کشیم اما بد شانسی می آوریم و نتایج برده را در چند بازی با مساوی عوض کرده ایم که خوشبختانه این اتفاق امروز نیفتاد و پیروز میدان بودیم.

در هفته بیست و سوم رقابتهای لیگ برتر تیم استیل آذین در خانه حریف با یک گل از سد تیم پیکان گذشت.

تیم پیکان در مقابل بیش از 70 هزار تماشاگر مشتاق که این هفته بیشترین حضور خود را برای حمایت از تیم به نمایش گذاشتند آنها را ناراضی به منزل فرستاد و درمقابل میهمان خود تن به شکست داد.

در این بازی تیم استیل آذین در نیمه اول و در یک ضربه ایستگاهی و در دقیقه 26 بازی توسط مهدی محمدی به گل رسید و توانست به پیروزی برسد.

در نیمه اول پیکان به دلیل دستپاچگی نتوانست از موقیعیت ها بهره ببرد و با اشتباهات فراوان بازیکنان خود بدون گل به رختکن رفت.

در نیمه دوم تعویضهای درخشان با آوردن عسگری و خدابنده لو و عباس فر نیز نتوانست به پیکان کمک کند و گل خورده را جبران کند.

هر چند در نیمه دوم پیکان بهتر بازی کرد اما به دلیل بی برنامه بودن بازیکنان، گلی از دروازه تیم حریف عبور نکرد و استیل آذین توانست در شرایطی که به دلیل نتایج ضعیف هفته های قبل شایعه برکناری سرمربی تیم یعنی استیلی را بر سر زبانها انداخته یود با این پیروزی از خطر برکناری نجات پیدا کند.