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۲۵ دی ۱۳۸۸، ۱۸:۰۷

گزارش خبرنگار اعزامی مهر -8/

نشست فعالان اقتصادی ایران و لیبی برگزار شد

نشست فعالان اقتصادی ایران و لیبی برگزار شد

نشست نمایندگان شرکتها و فعالان اقتصادی ایران و لیبی امروز جمعه در طرابلس برگزار شد.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به لیبی، در حاشیه سفر وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران به طرابلس ، جمعی از نمایندگان شرکتها و فعالان اقتصادی حاضر در هیئت منوچهر متکی در نشستی با طرف لیبیایی زمینه های همکاری متقابل را بررسی کردند.

در این نشست فعالان اقتصادی ایران ظرفیتها و توانمندیهای خود را در حوزه های نفت، گاز، انرژی، احداث کارخانه، سدسازی، جاده سازی، احداث راه آهن، کشاورزی، مدیریت منابع آب، کارخانه سیمان، تراکتورسازی، تولید خودرو، ارایه خدمات فنی و مهندسی، پالایشگاه، نیروگاه، صادرات دارو، خدمات بیمارستانی و آموزش کادر پزشکی و بهداشتی و اکتشافات معدنی را ارایه دادند.

همچنین متولیان امور اقتصادی کشور لیبی نیز متقابلاً نیازها و ظرفیتهای این کشور را برای حضور متخصصان جمهوری اسلامی ایران تشریح کردند.

کد مطلب 1017627

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