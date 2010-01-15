نخست وزیر لیبی: انقلاب ایران پنجره امیدی به روی جهان اسلام گشود

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به لیبی، بغدادی علی محمودی نخست وزیر لیبی امروز در دیدار با وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با اشاره به روابط دیرینه و تاریخی دو کشور گفت: ما با ایران روابط تنگاتنگی را بنا نهاده ایم و همواره در گذشته در کنار ایران بوده ایم.

وی افزود: ما نسبت به روابط مستحکم با ایران در کلیه سطوح علاقمندیم و در این رابطه ظرفیت بالایی وجود دارد که باید فعال شود.

بغدادی بسترسازی ایجاد زمینه گسترش همکاریهای اقتصادی دو کشور را مورد تاکید قرار داد.

وی با اشاره به سیاستهای دو کشور ایران و لیبی در خصوص تحولات منطقه ای و بین المللی، رایزنی و مشورت مستمر ایران ولیبی پیرامون این تحولات را خواستار شد و گفت: دو کشور ایران و لیبی نقش تاثیرگذاری در تحولات دارند.

نخست وزیر لیبی اضافه کرد: روابط با ایران افتخار ماست چون به رابطه با ایران اعتقاد قلبی داریم.

در دیدار نخست وزیر لیبی و وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران آخرین تحولات منطقه ای و بین المللی به خصوص تحولات جهان اسلام، فلسطین، عراق و افغانستان مورد بررسی قرار گرفت.



نخست وزیر لیبی خردادماه سال 86 به تهران سفر کرده بود و در پایان این سفر خبر داده بود که جمهوری لیبی و جمهوری اسلامی ایران صندوقی برای سرمایه‌گذاری در آفریقا و آمریکای لاتین تشکیل می‌دهند.