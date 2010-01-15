فوتبال ایران باید به تراکتورسازی احترام بگذارد/ مشکل استقلال روحی است

به گزارش خبرنگار مهر، فراز کمالوند پس از تساوی 2 بر2 تیمش مقابل استقلال تهران با بیان این مطلب در جمع خبرنگاران افزود: با وجود بازی خوبی که در نیمه دوم به نمایش گذاشتیم در نیمه اول اصلا خوب بازی نکردیم، بازی ضعیف تیم ما در نیمه اول هم ناشی از انجام دو تعویض اجباری در این نیمه بود.

وی مشکل اساسی تیمش در مصاف با استقلال را انجام تعویض‌های اجباری عنوان کرد و گفت: در نیمه دوم یک بازی پایاپای را به نمایش گذاشتیم و اگر بازیکنان تیم تراکتورسازی کمی دقت عمل به خرج می دادند، می توانستیم هر دوبار برتری خود را حفظ کنیم.

سرمربی تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز محدودیت بازیکنان و کمبود نفرات باتجربه را از دیگر مشکلات تیمش در فصل جاری خواند و گفت: بازیکنان ما برای اولین سال است که در لیگ برتر بازی می کند. بسیاری از بازیکنان تراکتورسازی برای دومین بار بود که حضور در ورزشگاه آزادی را تجربه می کردند.

کمالوند با اشاره به بازگشت تیم تراکتورسازی پس از هشت سال به لیگ برتر گفت: مهم برد و باخت نیست. آنچه اهمیت دارد این است که فوتبال ایران باید به هواداران تراکتورسازی احترام بگذارد. امروز هواداران ما باعث شدند تا هواداران استقلال هم به ورزشگاه آزادی بیایند و پس از مدت‌ها ورزشگاه آزادی پر شد.

وی با طرح این موضوع که تیم‌هایی مانند تراکتورسازی که ریشه و قدمت دارند می توانند به فوتبال ملی ایران کمک کنند، در خصوص دیدار تیمش برابر استقلال تهران گفت: بازی خوبی بود و ما از نتیجه راضی هستیم. در بازی با پرسپولیس باید با 3 یا 4 اختلاف گل بردنده می شدیم اما بازی را واگذار کردیم. امروز حداقل شایسته مساوی بودیم که به آن رسیدیم.

سرمربی تیم فوتبال تراکتورسازی با گلایه از جدایی برخی بازیکنان از این تیم تبریزی افزود: امسال یک شروع مجدد برای تیم تراکتورسازی است و باید تیم را در لیگ برتر حفظ کنیم.

کمالوند خاطر نشان کرد: 18 ماه است که در تبریز مربیگری می کنم. از روزی که به تبریز آمدم دو قول به مردم این شهر دادم. نخست اینکه تیم آنها را به لیگ برتر بیاورم و پس از آن تیم را در لیگ برتر حفظ کنم. ما خوشبختانه در لیگ برتر می مانیم و در عین حال تلاش خواهیم کرد حداقل برای یک پله در جدول صعود کنیم.

وی در خصوص تیم استقلال نیز گفت: استقلال نسبت به چند هفته گذشته خیلی بهتر بازی کرد. این پیشرفت چند عامل داشت. بازیکنان استقلال مرفاوی را دوست دارند، امروز که آنها مطلع شدند، به این مربی از سوی هیئت مدیره باشگاه اولتیماتوم داده شده است جانفشانی کرده و بهترین بازی خود را به نمایش گذاشتند. استقلال قبل از مشکل فنی با مشکل روحی و روانی روبه‌رو است و باید ابتدا این مشکل را برطرف کنند.

سرمربی تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز در خاتمه تصریح کرد: حیف است تیم‌های پرطرفداری چون استقلال، پرسپولیس و تراکتورسازی به حال خود رها شوند. هواداران باید پای این تیم‌ها بایستند. استقلال نماینده فوتبال ایران در لیگ قهرمانان آسیاست، همه باید از این تیم حمایت کنیم تا پرچم ایران در آسیا نیز برافراشته شود.