بهمن جلالی درگذشت

به گزارش خبرنگار مهر، جلالی که ماه گذشته از ابتلائش به سرطان پانکراس مطلع شده بود برای معالجه عازم آلمان شد و پنجشنبه شب پس از یکدوره درمان به ایران بازگشت اما عصر امروز جمعه 25 دیماه در منزلش در تهران بدرود حیات گفت.

بهمن جلالی در سال 1323 در تهران به دنیا آمد. وی با اینکه تحصیلاتش را در رشته اقتصاد به پایان رساند در زمره بهترین عکاسان ایران شناخته می‌شد.

وی در سال 1357 به همراه دیگر عکاس مشهور کشورمان زنده‌یاد کاوه گلستان نابترین لحظات تاریخ معاصر ایران را درروزهای انقلاب در قالب عکس به ثبت رساند.

برگزاری بیش از 50 نمایشگاه عکس در ایران و دیگر کشورها، تدریس و تحقیق در دانشگاههای تهران، هنر و دانشگاه آزاد و سردبیری فصلنامه "عکسنامه" از دیگر فعالیتهای این استاد عکاسی بود.

برخی از آثار عکسی او که به صورت کتاب در‌آمده‌اند عبارت است از: روزهای خون، روزهای آتش (با همکاری کریم امامی)، خرمشهر، کتاب عکاسی سیاه و سفید (با همکاری کریم و گلی امامی) و گنج پیدا ( عکس‌هایی از دوران قاجار).

خبرگزاری مهر درگذشت این همکار مطبوعاتی و هنرمند برجسته کشورمان را به خانواده و جامعه رسانه‌ای کشور تسلیت می‌گوید.