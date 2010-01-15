زمین حافظیه در کیفیت بازی تاثیر گذاشت/ سپاهان شانس قهرمانی است

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، محمد مایلی کهن عصر جمعه پس از تساوی تیمش مقابل مقاومت شیراز در جمع خبرنگاران افزود: کیفیت نه چندان خوب زمین حافظیه باعث شد دو تیم سایپا و مقاومت در بازی عملکرد خوبی نداشته باشد و به نظر می رسد این زمین نیاز به بازسازی دارد تا لیگ سال آینده را تحمل کند.

وی در پاسخ به سئوال خبرنگاری که برخی از عملکرد بازیکنان سایپا وقت کشی نامید، گفت: سایپا در این دیدار به هیچ عنوان وقت تلف نکرد و حتی در چند صحنه که می توانست از ضدحملات خود استفاده کند، توپ را به خارج زد تا به وضعیت بازیکن مصدوم مقاومت رسیدگی شود.

وی در پاسخ به سئوال دیگری پیرامون عملکرد داوری این بازی نیز گفت: جباری سه بار برای سایپا قضاوت کرد که در بازی اول سایپا پیروز شد، در بازی دوم شکست خورد و در این بازی نیز به تساوی رسید. اما به نظر می رسد وی یکی از داوران آینده دار کشور باشد.

سرمربی تیم سایپا در پاسخ به سئوال دیگری پیرامون پیش بینی تیم قهرمان امسال لیگ برتر نیز گفت: سپاهان اصفهان تیم خوبی بوده وبه شکل مناسبی توانسته فاصله خود را با سایر تیمها حفظ کند. از این رو سپاهان را می توان شانس اول قهرمانی دانست.

مایلی کهن در واکنش به خبرنگاری پیرامون سخنان یکی از مدیران عامل تیمهای برتر پیرامون موضوع دوپینگ گفت: این مدیر عامل طی سه مورد بدترین ها را به من خطاب کرده است ولی اگر قصد داشت من را نیز نصیحت کند می توانست راه و روش دیگری غیر از این در پیش بگیرد.

وی در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر پیش بینی عملکرد علی دایی در تیم پیروزی گفت: در این مورد نظری ندارم.

