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۲۵ دی ۱۳۸۸، ۱۹:۰۴

مهابادی:

خراب کردن پنالتی عامل تساوی بود/ مقاومت شایستگی پیروزی را داشت

خراب کردن پنالتی عامل تساوی بود/ مقاومت شایستگی پیروزی را داشت

شیراز - خبرگزاری مهر: سرمربی تیم مقاومت سپاسی شیراز خراب کردن ضربه پنالتی از سوی بازیکن مقاومت را به عنوان یکی از دلایل تساوی این دیدار دانست.

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، داود مهابادی عصر جمعه پس از تساوی تیمش مقابل سایپا در جمع خبرنگاران افزود: قرار بود این پنالتی را وحید محمدی بزند اما به نیسانی واگذار شد اما باید دانست که تمام بازیکنان دنیا نیز بارها پنالتی ها را خراب کرده اند.

وی خاطرنشان کرد: به هر حال مقاومت شایسته پیروزی در این دیدار بود چرا که کنترل بازی را در اختیار داشت و در عین حال سایپا نیز بازی درگیرانه و محکمی را به نمایش گذاشت.

سرمربی تیم مقاومت سپاسی تصریح کرد: البته در یکی از صحنه های دیدار نیز بازیکنان تیم معتقد به خطای پنالتی بودند که داور این پنالتی را به سود مقاومت سوت نزد و در این خصوص نیز باید فیلم بازی را دوباره مشاهده و بررسی کرد.

کد مطلب 1017655

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