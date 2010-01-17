به گزارش خبرنگار مهر، در این هفته از رقابتها در شهرری سونی تهران تیم دوم رقابتها میزبان آنزان ایذه تیم قعرنشین است. مسابقه ای که ساعت 30/17 در سالن شهید انور دولت آباد شهرری برگزار می شود.

قرار بود عصر فردا (دوشنبه) تیم های گازکرمانشاه و گاز اردبیل در سالن حسین رضازاده شهرستان اردبیل برگزار شود که تیم میزبان بدلیل حضور بیشتر کشتی گیران خود در دیدارهای انتخابی جام یادگار امام (ره) که روزهای اول و دوم بهمن ماه در تهران برگزار می شود از این دیدار انصراف داد.

اردبیلی‌ها اعلام کرده‌اند تنها از این دیدار انصراف داده‌اند ولی باید منتظر اعلام نظر رسمی فدراسیون کشتی در زمینه ادامه حضور اردبیلی ها در لیگ ماند.

به این ترتیب طبق آیین نامه کمیته لیگ تیم گاز اردبیل در تمامی اوزان خود با ضربه فنی بازنده می باشد و امتیازات مثبت مسابقه نصف به اضافه یک بسود تیم گاز کرمانشاه محاسبه می شود.

هفته پایانی لیگ برتر کشتی فرنگی روز 12 بهمن ماه با دیدار تیمهای آنزان ایذه با گاز اردبیل در اهواز و دیدار حساس و سرنوشت ساز گاز کرمانشاه با سونی تهران در کرمانشاه به پایان می رسد.