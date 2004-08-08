دماي هواي امروز تهران به 37 درجه بالاي صفر رسيد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از سازمان هواشناسي آسمان سواحل درياي خزر نيمه ابري در برخي نقاط با مه رقيق صبحگاهي ، آسمان استانهاي آذربايجان شرقي و غربي و اردبيل صاف تا كمي ابري در بعداز ظهر وشب با افزايش ابر ، رگبار پراكنده و وزش باد پيش بيني مي شود .
آسمان سواحل جنوبي كشور و جزاير تنب كوچك و بزرگ ، قشم ، كيش ، سيري ، ابوموسي ، خارك و لاوان صاف تا كمي ابري در برخي ساعات با مه رقيق صبحگاهي و غبارآلود همراه خواهد بود .
آسمان جنوب استان خراسان و شمال استان سيستان و بلوچستان صاف تا كمي ابري با وزش باد و گردو خاك پيش بيني مي شود .
آسمان ساير نقاط كشور صاف تا كمي ابري در برخي نقاط با غبار محلي همراه خواهد بود .
نظر شما