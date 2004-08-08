  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۱۸ مرداد ۱۳۸۳، ۱۵:۴۹

سازمان هواشناسي اعلام كرد :

دماي هواي امروز تهران به 37 درجه بالاي صفر رسيد

سازمان هواشناسي دماي هواي امروز تهران را 37 درجه سانتيگراد بالاي صفر اعلام و آسماني صاف تا كمي ابري در برخي نقاط با غبار محلي را فردا براي تهران و بسياري از شهرهاي كشور پيش بيني مي كند .

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از سازمان هواشناسي آسمان سواحل درياي خزر نيمه ابري در برخي نقاط با مه رقيق صبحگاهي ، آسمان استانهاي آذربايجان شرقي و غربي و اردبيل صاف تا كمي ابري در بعداز ظهر وشب با افزايش ابر ، رگبار پراكنده و وزش باد پيش بيني مي شود .

آسمان سواحل جنوبي كشور و جزاير تنب كوچك و بزرگ ، قشم ، كيش ، سيري ، ابوموسي ، خارك و لاوان صاف تا كمي ابري در برخي ساعات با مه رقيق صبحگاهي و غبارآلود همراه خواهد بود .

آسمان جنوب استان خراسان و شمال استان سيستان و بلوچستان صاف تا كمي ابري با وزش باد و گردو خاك پيش بيني مي شود .

آسمان ساير نقاط كشور صاف تا كمي ابري در برخي نقاط با غبار محلي همراه خواهد بود .

کد مطلب 101772

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها