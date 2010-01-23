درخواست ناتو برای اعزام نیروی مسلمان به افغانستان فریبکارانه است

"مته چوبوکچو" مدیر خبر شبکه تلویزیونی "ان تی وی" ترکیه در گفتگو با مهر در پاسخ به این سوال که "با توجه به 8 سال اشغالگری نظامیان آمریکایی و خارجی در افغانستان، چرا تمرکز استراتژی جدید دولت اوباما در این کشور بر حضور نیروهای امنیتی بیشتر است؟" گفت: آمریکا به مدت هشت سال است که بدون کسب هیچ موفقیتی در افغانستان حضور دارد و هنوز نتوانسته از شمار حملات تروریستی طالبان در این کشور بکاهد.

وی افزود: آمریکا شمار نظامیان خود را همچون جنگ عراق در افغانستان افزایش داده است و هدف ایالات متحده از این اقدام افزایش امنیت در چندین ولایت است و حتی ممکن است آمریکا توافقنامه هایی را با طالبان امضا کند.

مدیر خبر شبکه تلویزیونی "ان تی وی" ترکیه درباره رابطه میان نظامیگری غرب در افغانستان و افزایش نفوذ طالبان در این کشور، گفت: آمریکا بدون در نظر گرفتن طالبان قادر به انجام هیچ اقدامی در افغانستان نیست و این به معنی شکست برای ایالات متحده است.

مته چوبوکچو درباره دلایل درخواست سازمان پیمان آتلانتیک شمالی از کشورهای اسلامی برای اعزام نیروهای بیشتر به افغانستان تصریح کرد: آمریکا از طرفی در حال عقب نشینی نظامیان خود از افغانستان و همچنین از طرفی دیگر در حال افزایش شمار نیروهای خود در این کشور است و افغانستان منطقه جدید جنگی برای دولت آمریکا خواهد بود. با توجه به این موضوع آمریکا و ناتو درصدد آن هستند تا نظامیان کشورهای مسلمان را وارد این جنگ کنند و خواهان ادامه جنگ افغانستان طبق تمایلات خود هستند.

مدیر خبر شبکه تلویزیونی "ان تی وی" ترکیه تاکید کرد: به عنوان مثال، آمریکا به دنبال اعزام نظامیان ترک به جنگ افغانستان است و ترکیه را وادار به اعزام نظامیان خود به افغانستان به منظور مبارزه با طالبان کرده است اما آنکارا این درخواست را نپذیرفته است.

مته چوبوکچو در پایان تاکید کرد: آمریکا خواهان اعزام نظامیان کشورهای اسلامی به جنگ افغانستان است و درصدد آن است تا نشان دهد که این جنگ تنها به منظور مبارزه با تروریسم بوده و ایالات متحده خواهان مبارزه با افغانی ها نیست و واشنگتن هدفی دیگر را در این جنگ دنبال نمی کند اما این ادعاها صحت ندارد و این اقدام تنها یک تله است.

"آندرس فوگ راسموسن" دبیر کل سازمان پیمان آتلانتیک شمالی(ناتو) 20 دی ماه خواستار کمک کشورهای اسلامی برای حل مسائل مربوط به امنیت افغانستان شد.