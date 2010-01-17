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۲۷ دی ۱۳۸۸، ۱۲:۴۴

تعویق رقابتهای قهرمانی ایران/

ملی پوشان جودو به اردو می روند/ هامبورگ اولین مقصد تیم ملی

ملی پوشان جودو به اردو می روند/ هامبورگ اولین مقصد تیم ملی

با تعویق رقابتهای جودو قهرمانی کشور، کادر فنی تیم ملی تصمیم به تشکیل اردوی این تیم برای حضور در رقابتهای گزینشی المپیک گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس برنامه کادر فنی تیم ملی قرار بود رقابتهای قهرمانی کشورروزهای اول و دوم بهمن ماه در تهران برگزار شود و پس از آن نفرات برتر به همراه منتخبین کمیته فنی به اردوی تیم ملی دعوت شدند.

اسفندآبادی رئیس کمیته مسابقات و سازمان لیگ در مورد تعویق مسابقات کشوری به خبرنگار مهر گفت: با توجه به درپیش بودن امتحانات دانشگاه ها براساس درخواست استانها برگزاری این مسابقات لغو شد.

وی در مورد تاریخ جدید گفت: هنوز تصمیم لازم در این مورد اتخاذ نشده و پس از بررسی برنامه ها زمان آن را مشخص خواهیم کرد.

اما تاخیر این مسابقات باعث شد تا کادر فنی تیم ملی منتظر برگزاری رقابتهای کشوری نشده و اقدام به برپایی اردوی تیم ملی کند.

محمود میران در این رابطه به مهر گفت: درهر وزن سه نفر را به اردوی تیم ملی دعوت کده و تمرینات را آغاز می کنیم. رقابتهای گزینشی المپیک بزودی آغاز می شود و باید نفرات تیم خود را آماده کنیم.

وی در مورد برنامه های تیم ملی گفت: قرار است روز یکشنبه با رئیس فدراسیون جلسه داشته باشیم و برنامه های خود را ارائه دهیم ولی در اولین اقدام حضور در رقابتهای آلمان را در دستور کار قرار دادیم و سپس خود را برای مسابقات تونس آماده خواهیم کرد.

سرمربی تیم ملی افزود: در نظر داریم برای حضور در رقابتهای آلمان تیم را با ترکیب کامل اعزام کنیم چرا که بعد از این مسابقات یک اردوی مشترک برگزار می شود و می تواند برای نفرات تیم خیلی مفید باشد.

کد مطلب 1017841

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