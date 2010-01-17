ملی پوشان جودو به اردو می روند/ هامبورگ اولین مقصد تیم ملی

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس برنامه کادر فنی تیم ملی قرار بود رقابتهای قهرمانی کشورروزهای اول و دوم بهمن ماه در تهران برگزار شود و پس از آن نفرات برتر به همراه منتخبین کمیته فنی به اردوی تیم ملی دعوت شدند.

اسفندآبادی رئیس کمیته مسابقات و سازمان لیگ در مورد تعویق مسابقات کشوری به خبرنگار مهر گفت: با توجه به درپیش بودن امتحانات دانشگاه ها براساس درخواست استانها برگزاری این مسابقات لغو شد.

وی در مورد تاریخ جدید گفت: هنوز تصمیم لازم در این مورد اتخاذ نشده و پس از بررسی برنامه ها زمان آن را مشخص خواهیم کرد.

اما تاخیر این مسابقات باعث شد تا کادر فنی تیم ملی منتظر برگزاری رقابتهای کشوری نشده و اقدام به برپایی اردوی تیم ملی کند.

محمود میران در این رابطه به مهر گفت: درهر وزن سه نفر را به اردوی تیم ملی دعوت کده و تمرینات را آغاز می کنیم. رقابتهای گزینشی المپیک بزودی آغاز می شود و باید نفرات تیم خود را آماده کنیم.

وی در مورد برنامه های تیم ملی گفت: قرار است روز یکشنبه با رئیس فدراسیون جلسه داشته باشیم و برنامه های خود را ارائه دهیم ولی در اولین اقدام حضور در رقابتهای آلمان را در دستور کار قرار دادیم و سپس خود را برای مسابقات تونس آماده خواهیم کرد.

سرمربی تیم ملی افزود: در نظر داریم برای حضور در رقابتهای آلمان تیم را با ترکیب کامل اعزام کنیم چرا که بعد از این مسابقات یک اردوی مشترک برگزار می شود و می تواند برای نفرات تیم خیلی مفید باشد.