ضبط"سرود سرخ ها" آغاز شد

آهنگساز قطعه"سرود سرخ ها" با اعلام این خبر به خبرنگار مهر گفت: این قطعه با صدای جمعی از بازیکنان مشهورتیم پیروزی در حال ضبط است که تا کنون صدا و تصویر بازیکنانی چون فرشاد پیوس، حمید درخشان، مجتبی محرمی، حسین کلانی، همایون بهزادی، رضا شاهرودی، مرتضی کرمانی مقدم، محسن آشوری و بهروز سلطانی ضبط شده است.

داریوش خواجه نوری در ادامه افزود: در مرحله بعدی ضبط"سرود سرخ ها" چهره های دیگری چون علی پروین، احمدرضا عابدزاده، بهروز رهبری فرد، ابراهیم آشتیانی، جعفر کاشانی و همچنین تعدادی از بازیکنان حال حاضر این تیم مانند کریم باقری و شیث رضایی نیز به اجرا خواهند پرداخت.

وی همچنین تصریح کرد: این قطعه با دکلمه حمید درخشان آغاز می شود و با دکلمه فرشاد پیوس به پایان می رسد؛ سایر بازیکنان نیز بخش های آوازی کار را اجرا می کنند. البته این را باید اضافه کنم که همایون بهزادی و حسین کلانی تنها در کلیپ مربوط به این قطعه حضور دارند.

این آهنگساز درباره بخش تصویری این کار گفت: شعر قطعه"سرود سرخ ها" را که به مدت 7 دقیقه خواهد بود عبدالجبار کاکایی سروده و قرار است کل کار به صورت کلیپ منتشر می شود؛ ضمن اینکه قسمت های مختلفی از حاشیه ها و پشت صحنه های جالب تیم پیروزی نیز به همراه این قطعه منتشر می شود.

خواجه نوری همچنین تاکید کرد: هدف از ساخت این قطعه که باشگاه پیروزی آن را سفارش داده ساخت سرودی برای هواداران تیم پیروزی است که به شکل واحد در سراسر ایران در ورزشگاه ها اجرا شود و مردم دیگر از آهنگ های کوچه بازاری قدیمی برای تشویق تیم محبوبشان استفاده نکنند. تا آنجا که ما اطلاع داریم این اولین بار در دنیا است که چنین قطعه ای توسط بازیکنان یک تیم بزرگ اجرا می شود.