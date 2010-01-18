مسعود شیخی درگفتگو با خبرنگار مهر گفت: بعد از برگزاری مسابقات المپیاد ایرانیان در هفته اول بهمن ماه، هشتم و نهم بهمن ماه یک دوره مسابقه آزاد تیراندازی را در سه رده سنی بزرگسالان، جوانان و نوجوانان ودر دو بخش زنان ومردان برگزار می کنیم.

رئیس کمیته مسابقات فدراسیون تیراندازی خاطرنشان کرد: ما به 10 نفر اول این رقابتها مشروط به اینکه عضو تیم ملی نباشند یک ربع سکه جایزه خواهیم داد. در کنار آن رکوردهایی را به عنوان ملاک ارزیابی نفرات اول تا سوم قرار داده ایم که تیراندازان در دو بخش اسلحه تفنگ و تپانچه در صورت رسیدن به هر کدام از این رکوردها مستحق دریافت پاداش بین 2 تا 4 سکه بهار آزادی خواهند شد.

شیخی فر ادامه داد: هرچند تمام رکوردهای اعلام شده از سوی کمیته مسابقات رکوردهای ملی نیستند اما با توجه به فصل آماده سازی ورزشکاران و در پیش بودن مسابقات کشورهای اسلامی در اردیبهشت ماه سال آینده، دستیابی تیراندازان به این رکوردها می تواند ارزیابی خوبی را از شرایط آنها به ما بدهد.

وی به طور مثال رکوردهای ورودی یک رشته را اعلام کرد و گفت: این جوایز به تیراندازانی که بتوانند در بخش تفنگ بادی مردان به ترتیب مقام اول 595 امتیاز، مقام دوم 592 امتیاز و مقام سوم 589 امتیاز برسند تعلق خواهد گرفت. در مابقی رشته ها نیز به همین ترتیب رکوردهایی به عنوان حد نصاب پرداخت جوایز در نظر گرفته شده است.