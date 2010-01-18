بازار داغ چینی ها در بساط چشم پزشکان و عینک فروشان خیابانی

به گزارش خبرنگار مهر، برای بسیاری از آنهایی که قدرت خرید عینکهای گرانقیمت عینک فروشیهای مجاز را ندارند عینکهای ارزان قیمت چینی نعمتی است. نمونه اش یکی از مشتریهای بساط عینک فروشی است که من به سراغش رفته ام و نمونه اش را در خیابانهای تهران این روزها بسیار می توان دید.

مشتری می گوید: "شماره عینکم نیمه" و دست فروش در بساطش می گردد و می گوید: "همین یکی را دارم" و عینک طبی را به دستش می دهد. مشتری عینک را در کنار خیابان بر روی چشمانش می گذارد و خوشحال می گوید: "خودشه!" و با یک دو هزار تومانی صاحب آن می شود و می رود.

این صحنه چند وقتی است که در خیابانهای تهران مشاهده می شود. البته بساط رنگین دستفروشان کنار خیابان سالهاست که جزء لاینفک سیمای شهر است و در این میان سهم عینک فروشها بیش از پیش قابل مشاهده است.

در گذشته ای نه چندان دور تابش نور خورشید در روزهای داغ تابستان سبب می شد تعداد بسیاری از مردم خواه، ناخواه به سمت این دستفروشان سوق پیدا کنند زیرا بنا به گفته کارشناسان چشم یگانه عضو بدن است که پوشش محافظ ندارد.

دستفروشان تهرانی عینک آفتابی و مشتری پسند را با قیمتهای پایینی عرضه می کنند که بین دو هزار تا چهار هزار تومان است و در بعضی از موارد مارک عینکهای معروف بر شیشه عینک حک شده و "مد" و "میل" مشتریها را هم ارضا می کند.

با این همه این روزها، عینکهای ارزان قیمت چینی مثل تمام اجناس ارزان قیمت این کشور که بازارهای ایرانی را قبضه کرده اند بازار عینک فروشان دستفروش را نیز به تسخیر در آورده است.

یکی از شهروندان تهرانی که در میدان امام خمینی (ره) در حال خرید عینک طبی است به خبرنگار مهر می گوید: عینکهای طبی در مغازه خیلی گران است و در حال حاضر امکان خرید برای ما وجود ندارد.

این شخص ادامه می دهد: خرید یک عینک با شیشه، قاب و شماره یک در مغازه های عینک فروشی دست کم 120 هزار تومان هزینه دارد و اینجا همان عینک را ما می توانیم با دو هزار تومان بخریم.

عینکی که در دست محسن است نوع مستطیلی با فریم مشکی و قاب تخت که انحنای کمی در بالا و پایین داشته و دسته آن پهن و باریک است، با قاب 1500 تومان. او خندان از این خرید از بساط عینک فروشی دور می شود.

یکی از دستفروشان میدان امام خمینی (ره) در این باره به خبرنگار مهر می گوید: "خانم بساط ما رو خراب نکن. مردم عینک طبی خوب می خرن. خوب تو مغازه خیلی گرونه دیگه."

اسمش طاهاست. در اطراف بساطش روی چند تا مقوا نوشته "عینک طبی مفته مفت" روی یکی دیگر از مقواها نوشته "عینک طبی فقط با دو هزار تومان". صدای پس زمینه این مقواها صدای طاهاست که فریاد می زند و عینکهای چینی اش را تبلیغ می کند و می گوید: " آفتابی، طبی، سایه روشن، آینه ای و ضد خراش بخر و ببر"

این دستفروش در پاسخ به سئوالم درباره آسیب چشمی برای افراد عینکی می گوید: "چه می دونم آسیب می زنه یا نه! این عینک ها آماده است ما هم می فروشیم. بازار خوبی هم داره."

دستفروشان عینکهای مختلفی دارند که از آن جمله می توان به مدلهایی که به گربه ای معروفند یا عینکهای گردی که فریمهای مشکی، طوسی و طلایی دارند اشاره کرد.

دختر جوانی که برای خرید عینک طبی به دستفروش مراجعه کرده به من می گوید: "تو مغازه ها آدم از تفاوت قیمتها تعجب می کنه. نمی دونیم کی راست میگه کی دروغ."

"مهسا.ش" می افزاید: "قیمتهای خیلی بالایی نسبت به انواع مشابه دستفروشهای کنار خیابان دارند و ما ترجیح می دهیم که عینک ارزانتر بخریم."

این شهروند تهرانی در پاسخ به این سئوال که آیا پزشکتان در خصوص عینکهای غیراستاندارد و بدون کیفیت تذکر نداده است می گوید: "قیمت این عینکها مناسب است و من چون کم عینک استفاده می کنم پس از اینها می خرم. پزشک باید به جیب من نگاه کند."

کیفیت شیشه عینک‌های وارداتی از چین بسیار نازل بوده و در شیشه‌ عینک‌های نمره شده وارداتی از این کشور، حتی نمره دو شیشه یک عینک نیز با هم نمی‌خواند و متفاوت است فروشنده عینک های طبی

هم اکنون در تهران تقریباً در تمام نقاط شهر دستفروشان عرضه عینک آفتابی و طبی وجود دارند. مراکز اصلی خرید و فـروش غیرقانونی این کالا در میدانهای امام خمینی (رخ)، انقلاب، ولیعصر، صادقیه و ... است که غالباً انواع عینکهای طبی غیراستاندارد در این مراکز توسط دستفروشان عرضه می شود. عینکهایی که در دراز مدت سلامت بینایی ایرانیان را تهدید می کند.

یک فروشنده عینکهای طبی در میدان فلسطین تهران در این باره به من می گوید: کیفیت شیشه عینکهای وارداتی از چین بسیار نازل بوده و در شیشه‌ عینکهای نمره شده وارداتی از این کشور، حتی نمره دو شیشه یک عینک نیز با هم نمی‌خواند و متفاوت است.

این فروشنده می افزاید: بسیاری از شیشه عینکهای چینی موج و خش دارند که این مسئله موجب اختلال در دید و سردرد در استفاده کننده می‌شود.

این فروشنده ادامه می دهد: کیفیت عینکهای ارزان قیمت چینی به قدری نازل است که مثلاً رنگ دو شیشه یک عینک فتوکرومیک وارداتی از چین، با نمره یکسان در آفتاب متفاوت است و یکی تیره‌تر از دیگری می‌شود. این در حالی است که در شیشه عینکهای فتوکرومیک آلمانی، حتی اگر نمره یک شیشه صفر و نمره شیشه دیگر 10 باشد با وجود اختلاف ضخامت بسیار رنگ آنها در آفتاب یکسان است.

حال چه کسی نقش محافظتی و طبی این کالاها را مورد توجه قرار می دهد و آیا خریداران تنها به زیبایی و قیمت عینکهای طبی توجه می کنند؟ آیا عینک طبی هم مثل لباس است که فقط شیک بودن آنها ملاک باشد؟ آیا فراموش کرده ایم که کیفیت این عینکها با سلامتی چشمها ارتباط دارند؟

یک متخصص چشم پزشکی در این خصوص در گفتگو با مهر می گوید: شهروندان باید به دلیل واردات بی رویه عینکهای چینی مراقب چشمهایشان باشند.

" دکتر پرویز زرین بخش" می افزاید: باید با دست فروشان کنار خیابان که اقدام به عرضه عینکهای غیر استاندارد می کنند برخورد شود.

وی با اشاره به این که عینکهای طبی در دست دستفروشان عینکهای آماده است، بیان می دارد: این عینکهای یکبار مصرف است و کیفیت پایینی دارد.

زرین بخش خاطر نشان می کند: حضور پزشک برای تعیین شماره عینک برای هر دو چشم ضروری است و افراد باید به این مسئله توجه کنند.

این متخصص بیماریهای چشمی تصریح می کند که استفاده از این عینکها پس از مدتی خطر سلامت، خستگی، سر درد و بی حوصلگی را به دنبال دارد.

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گزارش: زینب کریمیان