آهنگساز و رهبر ارکستر موسیقی نو با اعلام این خبر در خصوص کم و کیف اجرای این کنسرت به خبرنگار مهر،گفت : در این اجرا قطعات "در جستجوی زمان از دست رفته" و"تونالین" از آثار استاد مشایخی به رهبری علی رادمان وسعید آبادی با تکنوازی ویلنسل صنم قرچه داغی و تکنوازی پیانو رزیتا شاکر اجرا می شود .

سعید علیجانی در ادامه افزود : پایان بخش اجرای ارکسترال گروه موسیقی نو قطعه "رویای ماندگار" ساخته اشکان پاشازاده است که این قطعه را خود من رهبری خواهم کرد .

این آهنگساز درپایان با اشاره به بخش دوم این کنسرت گفت : اجرای قطعات "مونولوگ" به آهنگسازی و تکنوازی ویلنسل صنم قرچه داغی،"دیرکسیون" ساخته فرخ صابری،"امپرسیون" از ساخته های خود من با تکنوازی فلوت مهرداد غلامی و قطعه "دگرگون" از آثار آزاد حکیم رابط پایان و قطعه رویای ابدی از اشکان پاشا زاده بخش قسمت دوم خواهد بود.