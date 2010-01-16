یک دستگاه تریلر حامل مواد مخدر در گلستان توقیف شد

سردار حمید عطایی به خبرنگار مهر در گرگان افزود: این دستگاه تریلر حامل مواد مخدر حاوی 248 کیلوگرم انوع مواد مخدر بود که در یک عملیات پلیسی در یکی از محورهای ورودی استان توقیف شد.

وی اظهار داشت: از این مقدار کشفیات، 157 کیلوگرم تریاک و 91 کیلوگرم هروئین بوده است که کشف و ضبط شد.

وی خاطرنشان کرد: در این زمینه هشت نفر از قاچاقچیان مواد مخدر دستگیر و از آنها دو دستگاه خودرو و هشت دستگاه گوشی تلفن همراه کشف شده است.

به گفته سردار عطایی، متهمان با تشکیل پرونده به مقامات قضایی تحویل شدند.

طبق آمار، سال جاری بیش از دو تن مواد مخدر در گلستان کشف و 95 باند تهیه و توزیع مواد مخدر نیز منهدم شد.