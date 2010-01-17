حسین کنعانی مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره مناظره های سیاسی اخیری که از سوی صدا و سیما دنبال می شود، گفت: با توجه به اینکه دولت باید پاسخگوی مردم باشد، بهتر است که یک طرف این مناظره ها نمایندگان رسمی دولت باشند، تا اذهان عمومی نسبت به عملکرد واقعی دولت آگاهی پیدا کنند. حضور آقایان شریعتمداری و زاکانی به عنوان حامیان دولت نمی تواند تبیین کننده نقش دولت باشد.

وی افزود: باید حیطه این مناظره ها مشخص شود و اگر از آن به عنوان راهکاری برای برون رفت از شرایط فعلی استفاده شده است، نتیجه آن به صورت ملموس احساس شود.

کنعانی مقدم با تاکید بر اینکه اگر قرار است حرف هایی که در خیابانها و از سوی عامه مردم گفته می شود در تلویزیون بیان شود، ابهامات موجود بیشتر خواهد شد، تصریح کرد: روش فعلی جوابگوی اذهان عمومی و راهکاری برای برون رفت از شرایط فعلی نیست، به نظر بنده سیاستمداران باید در چنین برنامه ای راهکار ارائه کنند، نه اینکه به دنبال تخلیه روانی باشند.

وی با بیان اینکه در اینگونه مناظره های تلویزیونی باید اصل بی طرفی و اعتدال همواره مورد توجه باشد، گفت: مجری این برنامه نباید در مقام قضاوت قرار گیرد، بلکه سخنان از سوی دو طرف به منظور آسیب شناسی شرایط زده شود، سپس قضاوت را به افکار عمومی سپرد.

این فعال سیاسی درباره لزوم حضور چهره سیاسی سیاسی شاخص در این برنامه تلویزیونی، تاکید کرد که باید در این برنامه از ظرفیت احزاب به خصوص در سطح دبیران کل بهره گرفت.