دومین نشست "چشمه‌ کتاب" با "نگاه خیره‌ منتقد"

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب "نگاه خیره منتقد" هشت تکنگاری ادبی است که مقالاتی درباره داستایفسکی، دیکنز، کافکا، جویس، بکت، فاکنر، بورخس و استر را شامل میشود.
در این جلسه صالح نجفی و پویا رفویی به همراه مترجم کتاب حضور خواهند داشت.
کتاب "نگاه خیره منتقد" عناوینی چون "دین در جدال با پایان دین: داستایفسکی و برادران کارامازوف ،هانس کونگ"، "دیکنز و امریکا ،جیکی چسترتن"، "کافکا ،ژرژ باتای"، "جویس پستمدرن: شانس، همزمانی، خواننده،درک اتریج"، "بکت و باین، استیون کانر"، "یوکناپاتافای فراموشنشدنی: فاکنر و حافظه تروماتیک، لی ان داک"، "قابلیت تصویرپردازی در رئالیسم جادویی: اشیاء و بیان در آثار بورخس ،لویس پارکینسن زامورا"، "شهر و پل استر: ورود به ساحت مباحث نظری پیرامون شهر ،مارک چاکسفیلد" را دربر میگیرد.
نشست"چشمه کتاب" ساعت 16 در سرای کتاب فرهنگسرای شفق به نشانی خیابان جمالالدین اسدآبادی خیابان 21، پارک شفق برپا میشود.
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