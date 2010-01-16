واردات کالاهای نهایی دارای مشابه داخلی، به صورت ریفاینانس ممنوع شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، با تصویب کارگروه حمایت از تولید، واردات کالاهای نهایی که تولید داخل دارند، به صورت ریفاینانس ممنوع شد. بر این اساس وزیران عضو کارگروه حمایت از تولید، بنا به پیشنهاد وزارت صنایع و معادن و به استناد به اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی، این مصوبه را به تصویب رساندند.

بر این اساس، واردات کالاهای نهایی که مشابه تولید داخل دارند با استفاده از خطوط اعتباری کوتاه مدت بین بانکی، حداکثر یکساله جهت گشایش اعتبارات اسنادی بابت واردات کالا ممنوع شد.

این مصوبه در جهت حمایت از تولید داخل، رفع موانع و مشکلات فراروی تولید و ایجاد انگیزه، امید و تحرک برای فعالان عرصه تولید اتخاذ شده است.

این مصوبه 21 دیماه به تایید رییس جمهوری رسیده و در تاریخ 22 دیماه از سوی معاون اول رییس جمهوری به دستگاههای اجرایی ذی ربط ابلاغ شده است.