به گزارش خبرنگار مهر، فدراسیون تیراندازی با کمان کشورمان با توجه به مشکلات مالی و برای تشویق تیم‌های باشگاهی از حضور این تیم‌ها به عنوان نماینده کشورمان در رقابت‌های جایزه بزرگ آسیا استقبال می کند.

به دنبال این مسئله "سلیموف" مربی اسبق تیم ملی کشورمان و مربی تیم تیروکمان کیش آمادگی تیم خود را برای حضور در اولین مرحله از مسابقات جایزه بزرگ تیروکمان سال 2010 آسیا در مالزی به فدراسیون اعلام کرده است اما با توجه به نزدیکی زمان برگزاری رقابت‌های مالزی، تیم کیش تنها تا روز سه شنبه هفته جاری برای اعلام آمادگی جهت حضور در این پیکارها فرصت دارد.

رقابت‌های جایزه بزرگ تیراندازی با کمان آسیا هر ساله از سه تا پنج مرحله برگزار می شود که اولین مرحله آن بهمن ماه سال جاری در مالزی برگزار خواهد شد.

کمانداران کشورمان در سال 2009 به دلیل مشکلات مالی و عدم صدور روادید تنها در سه مرحله از پنج مرحله این رقابت‌ها حاضر شدند. مرحله دوم این مسابقات به میزبانی کشورمان در خردادماه سال 88 و دو مرحله نهایی در هند و بنگلادش تنها حضور کمانداران در مسابقات جایزه بزرگ آسیا بوده است.