افزایش آمار قتلهای خانوادگی/ ضرورت توجه به باورهای دینی و اخلاقی

دکتر مجید ابهری در گفتگو با مهر تصریح کرد: وقوع قتل در جامعه از نگاه آسیب شناس رفتاری بیانگر افزایش خشونت و فشارهای روحی و عصبی است اما چرخش نوع قتل به سوی قتلهای خانوادگی بیانگر چندین نکته تاسف انگیز است.

نتایج یک تحقیق که توسط متخصصان پزشکی قانونی بر روی 116 پرونده قتل در تهران انجام شده نشان می دهد که علل و انگیزه 64.1 درصد قتلها در تهران خانوادگی بوده است.

این استاد دانشگاه در ادامه گفتگو با مهر اظهار داشت: به کار نگرفتن منطق در حل مشکلات از یکسو و عدم جذب مهارتهای زندگی و یا قطع روابط اجتماعی و روانی از سوی دیگر بستر ساز اصلی وقوع این جرایم است.

به گفته ابهری افزایش اعتیاد به مواد مخدر صنعتی و روانگردان باعث شده که یک فرد به آسانی اقدام به قتل کند و از سوی دیگر باید گفت کمرنگ شدن باورهای دینی و ارزشهای اخلاقی اصلی ترین اهرمهای رفتاری در وقوع قتلهای خانوادگی است و از سوی دیگر شاهد افزایش آمار همسر کشی چه زن و یا مرد هستیم.

این متخصص علوم رفتاری معتقد است در اکثر موارد همسر کشی ورود شخص ثالث، اختلافات سنی، ازدواجهای اجباری و انحرافات اخلاقی قابل توجه است و البته در برخی موارد توهم باعث تصور انحراف شده است. گسترش فیلمهای خشن، بازیهای رایانه ای دارای خشونت رفتاری، پایین آمدن دامنه تحمل جوانان اصلی ترین عامل و ضعف مهارتهای رفتاری والدین در برخورد با مشکلات و یا انحرافات رفتاری فرزندان نیز از جمله عوامل افزایش خشونت است.