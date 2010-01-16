اخبار کوتاه ورزشی استان تهران

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، اولین دوره از مسابقات منطقه ای تکواندو جهت حضور در مسابقات جهانی جوانان و بزرگسالان با حضور 9 استان در زنجان برگزار شد.

در این دور از مسابقات کرج توانست با پنج مدال طلا، پنج نقره و هفت برنز در هشت وزن بهترین نتیجه را کسب کند.

این قهرمانان در مرحله دوم مسابقات با نفرات منتخب در سه منطقه دیگر در اواخر دی ماه به مصاف یکدیگر می روند و نفرات برتر به اردوی تیم ملی جوانان و بزرگسالان دعوت خواهند شد.

سمانه ششپری، فاطمه نعمتی، فاطمه رضائیان، پریشاد قربانی، راحله آسمانی، زهرا مظفری و نیلوفر شمس مستقیم به مرحله دوم انتخابی دعوت شدند.

کسب مدال طلا و برنز در مسابقات قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی وزنه برداری

در مسابقات قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی وزنه برداری که در شیراز برگزار شد، تیم کرج دو مدال طلا و یک برنز را کسب کرد.

در این دور از مسابقات تیم کرج بعد از تیمهای فارس و اردبیل مقام سوم را بدست آورد.

پرویز فرهمند به عنوان سرپرست و علیرضا حسینی به عنوان مربی تیم کرج را همراهی کردند.

اعلام اسامی بوکسورهای کرجی برای حضور در مسابقات بوکس المپیاد ورزشی ایرانیان

اسامی بوکسورهای کرجی برای حضور در مسابقات بوکس المپیاد ورزشی ایرانیان در رده سنی جوانان که در استان سیستان و بلوچستان برگزار می شود، اعلام شد.

این بوکسورها رضا اسحاقی، بهرام ابراهیم پور، مرتضی مهدوی نیا، حسن کریمی، هومن خانی، محمد امین جلالی، احسان عزیز گرگان، پوریا کرمی و هوشنگ امینی هستند.

فرهاد خندان و سیروس محبی به عنوان مربی و فرمان سلمان زاده به عنوان سرپرست معرفی شدند.

اعلام اسامی تیم سپک تاکرا کرج برای حضور در مسابقات المپیاد ورزشی ایرانیان

اسامی تیم سپک تاکراشهرستان کرج جهت حضور در مسابقات المپیاد ورزشی ایرانیان که در استان قزوین برگزار می شود اعلام شد.

اسامی این ورزشکاران بهزاد لطفی آذر، وحید احمدی، وحید موسی زاده ، جواد بهرامی و حسن سلامت هستند.

هومن گودرزی به عنوان مربی و داوود نصیری به عنوان سرپرست معرفی شدند.

کرج میزبان مرحله مقدماتی فوتبال المپیاد ایرانیان

مجموعه ورزشی شهیدان چپردار کرج طی روزهای 27 لغایت 30 دی ماه سال جاری میزبان مرحله مقدماتی مسابقات فوتبال سومین دوره المپیاد ایرانیان خواهد بود.

این رقابتها با حضور چهار تیم کرج، قزوین، مرکزی و گیلان برگزار خواهد شد و تیم برتر به مرحله نهایی رقابتها صعود خواهد کرد.

در دیداری معوقه از لیگ 3 کشور/ شهرداری کرج فردا به دیدار امیر کبیر کاشان می رود

تیم فوتبال شهرداری کرج در دیداری معوقه از رقابتهای لیگ دسته سوم کشور روز چهارشنبه به دیدار امیرکبیر می رود.

این دیدار به میزبانی شهر کاشان برگزار می شود و تیم شهرداری کرج در صورت برتری در برابر حریف خود به رتبه دوم جدول صعود خواهد کرد.

3 دیدار خانگی سایپا در بهمن ماه

تیم فوتبال سایپا کرج در بهمن ماه میزبان 3 دیدار از رقابتهای لیگ برتر و جام حذفی کشور خواهد بود.

این تیم روز دوم بهمن در چارچوب هفته بیست و چهارم لیگ برتر میزبان فولاد خوزستان خواهد بود و روز 30 بهمن ماه نیز پذیرای تراکتورسازی تبریز است.

نارنجی پوشان کرج همچنین در چارچوب دور دوم رقابتهای فوتبال جام حذفی در خانه به دیدار ذوب آهن اصفهان می رود. این بازی 17 بهمن ماه برگزار خواهد شد.