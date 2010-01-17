پروژه دفع فاضلاب بهداشتی در 11 شهر گیلان اجرا می شود

ناصر امینی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این شرکت همچنین در تأمین و توزیع آب آشامیدنی بهداشتی در 16 شهرستان و 48 شهر استان اقدامات موثری انجام داده است.
وی در ادامه پروژه فاضلاب لاهیجان، فاضلاب غرب انزلی را در حال بهره برداری و پروژه تصفیه خانه فاضلاب رشت را در دست ساخت عنوان کرد و اظهار داشت: ساخت مخزن زمینی 15 هزار مترمکعبی ماکلوان، ساخت مخزن زمینی پنج هزار متر مکعبی صومعه سرا و طرح آبرسانی به شهرهای غرب گیلان از جمله اقدامات این شرکت است.
مدیرعامل آب و فاضلاب گیلان گفت: آبرسانی به حاشیه شهر رشت، ساخت مخازن ذخیره آب شهر رشت با استفاده از تسهیلات بانک جهانی از پروژه های در دست اجرای این شرکت بوده که با تأمین اعتبار لازم می توان روند ساخت و بهره برداری این پروژه ها را سرعت بخشید.
وی از اتمام عملیات اصلاح خط انتقال 315mm چابکسر به طول 3.5 کیلومتر توسط امور آبفای رودسر اشاره کرد و افزود: این پروژه با اعتباری افزون بر دو میلیارد ریال از محل خشکسالی توسط امور آبفای رودسر انجام شده است.
امینی گفت: علاوه بر این از محل اعتبارات خشکسالی خرید یک دستگاه بیل میکانیکی، خرید پنج دستگاه دیزل ژنراتور، خرید شش دستگاه تابلوهای برق چاه و شش دستگاه سیستم کلر زنی بوده است.
وی ادامه داد: در شهر رودسر با توجه به افزایش جمعیت، توسعه و اصلاح شبکه توزیع آب از برنامه های مهم این امور است که به میزان هفت کیلومتر توسعه و اصلاح شبکه به میزان 720 متر انجام شده است.
نظر شما