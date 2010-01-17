پروژه دفع فاضلاب بهداشتی در 11 شهر گیلان اجرا می شود

ناصر امینی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این شرکت همچنین در تأمین و توزیع آب آشامیدنی بهداشتی در 16 شهرستان و 48 شهر استان اقدامات موثری انجام داده است.

وی در ادامه پروژه فاضلاب لاهیجان، فاضلاب غرب انزلی را در حال بهره برداری و پروژه تصفیه خانه فاضلاب رشت را در دست ساخت عنوان کرد و اظهار داشت: ساخت مخزن زمینی 15 هزار مترمکعبی ماکلوان، ساخت مخزن زمینی پنج هزار متر مکعبی صومعه سرا و طرح آبرسانی به شهرهای غرب گیلان از جمله اقدامات این شرکت است.

مدیرعامل آب و فاضلاب گیلان گفت: آبرسانی به حاشیه شهر رشت، ساخت مخازن ذخیره آب شهر رشت با استفاده از تسهیلات بانک جهانی از پروژه های در دست اجرای این شرکت بوده که با تأمین اعتبار لازم می توان روند ساخت و بهره برداری این پروژه ها را سرعت بخشید.

وی از اتمام عملیات اصلاح خط انتقال 315