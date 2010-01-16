کشتی گیر وزن 120 کیلوگرم رشد دانه گرگان مصدوم شد

محمدجواد نظری مهر در گفتگو به خبرنگار مهر در گرگان افزود: این کشتی گیر به دلیل آسیب دیدگی در مسابقات مرحله نهایی و نیمه نهایی رقابتهای لیگ کشتی آزاد که در گرگان برگزار می شود، به احتمال زیاد شرکت نخواهد کرد.

وی اظهار داشت: رسولی از کشتی گیران نام آور و یکی از امیدهای تیم کشتی رشد دانه گرگان است و امید می رفت با حضور این کشتی گیر بتوانیم در این وزن بدرخشیم.

وی خاطرنشان کرد: خوشبختانه جایگزینی برای رسولی در این وزن وجود دارد و امیدواریم این ورزشکار جایگزین بتواند در این رقابتها خوب کشتی بگیرد.

به گفته نظری مهر، مرحله نیمه نهایی و فینال لیگ برتر کشتی آزاد کشور به پاس شگفتی سازی تیم رشد دانه گرگان و برای حمایت از این ورزش در این استان برگزار می شود.

رئیس هیئت کشتی گلستان بیان داشت: تدابیر مناسب برای برگزاری مطلوب مسابقات فراهم شد و هماهنگی های لازم صورت گرفته است.

مرحله نیمه نهایی و فینال مسابقات لیگ کشتی آزاد ایران صبح و عصر دوشنبه هفته جاری در سالن امام خمینی (ره) گرگان برگزار می شود.

55 کیلوگرم: یاسر حیدرقلی نژاد و ادریس کشیر، 60 کیلوگرم: مهدی مازنی، میلاد طهماسبی‌زاده و کمیل ذبیحی، 66 کیلوگرم: علی‌اصغر جبلی، میثم نصیری و سجاد محمدی، 74 کیلوگرم: حسن طهماسبی و مهدی علیایی نژاد، 84 کیلوگرم: فیصل عقیلی و مجید درزی، 96 کیلوگرم: یاسر قربانی، مهدی مازندرانی و فریبرز سیداسراری، 120 کیلوگرم: سیداحمد رسولی و شاهین چراغعلی و مربیان: اویس ملاح و سیدحسین حسینی ترکیب تیم رشد دانه گرگان در مسابقات لیگ برتر کشتی آزاد است.