به گزارش خبرنگار مهر، کامران دانشجو امروز شنبه در حاشیه گردهمایی مدیران روابط عمومی دانشگاهها در وزارت علوم در جمع خبرنگاران در پاسخ به اینکه احکام کمیته های انضباطی دانشگاهها در روزهای اخیر افزایش یافته است یا خیر گفت: در یک مجموعه ای که یکسری مسائل اتفاق می افتد مسئولین موظف هستند به مسئولیت خود عمل کنند اما در این مسئولیت نگاه باید عاطفی باشد نه تنبیهی. می دانم که دانشگاهها چنین نگاهی درباره دانشجویان داشتند پرونده های زیادی را خود دانشگاهها کنار گذاشتند و پرونده های زیادی نیز در کمیته انظباطی مرکزی وزارت علوم کنار گذاشته شده است.

وی با بیان اینکه آمار دقیقی از احکام کمیته های انضباطی در روزهای اخیر را ندارم، گفت: در شرایطی که پس از انتخابات رخ داد شما چه انتظاری از آمار احکام کمیته های انظباطی دانشگاهها دارید.

5 تا 10 درصد بازداشتی های اخیر دانشجو هستند

وزیر علوم اظهار داشت: با تمام اینها در مقایسه با آماری که وزارتخانه های اطلاعات و کشور ارائه می دهند از تعداد افرادی که در جریانات اخیر دستگیر شده اند تعداد کمی یعنی شاید 5 تا 10 درصد دانشجو باشند.

وی افزود: برخورد با این افراد نیز بیشتر به دانشگاه منتقل می شد اما برخورد با افرادی که از بیرون هدایت شده و احیانا بحث امنیتی دارند به بیرون از وزارتخانه بر می گردد. دستگاههای امنیتی با افردی که بخواهند با انقلاب مقابله کنند، برخورد می کنند.

تأکید بر حفاظت از دانشمندان با رعایت امنیتی نشدن فضای دانشگاهها

دانشجو با اشاره به بحث حفاظت فیزیکی از دانشمندان که به دنبال شهادت دکتر علیمحمدی اتفاق افتاد، گفت: در دیدار با خانواده شهید علیمحمدی این سئوال مطرح شد که چرا از این دانشمندان درست حفاظت نمی شود از این رو وزارتخانه ها و نهادهای مربوط باید بین حفاظت از این دسته افراد را انجام بدهند اما باید به نحوی این امر صورت گیرد که فضای دانشگاهها امنیتی نشود.

حوادث پس از انتخابات در کوی دانشگاه به فراموشی سپرده نشده است

وی درباره اینکه بررسی و پیگیری حوادث اخیر در کوی دانشگاه که پس از انتخابات رخ داد، گفت: کوی دانشگاه به فراموشی سپرده نشده و مسئولین این موضوع را همانند بازداشتگاه کهریزک که یک عده می گفتند به فراموشی سپرده شده پیگیری می کنند و درنهایت قوه قضائیه باید در این زمینه به جمع بندی برسند.