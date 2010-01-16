تمدید گواهینامه و ارتقا سیستم مدیریت کیفیت ایزو در آبفار خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، اسدالله کرامتی نژاد پیش از ظهر شنبه در جمع مدیران آبفار استان در بیرجند، ضمن ابراز خرسندی از کسب این موفقیت، افزود: با توجه به دریافت گواهینامه ایزو و همچنین تمدید آن در ممیزی مراقبتی نوبت اول، شرکت آبفار خراسان جنوبی در سال گذشته به صورت مدون اصلاح روندها را ادامه داد که در همین راستا ممیزی مراقبتی نوبت دوم سیستم مدیریت کیفیت ایزو توسط شرکت IMQ جهت تمدید گواهینامه انجام شد و مورد تایید قرار گرفت.

نماینده سیستم مدیریت کیفیت در آب و فاضلاب روستایی خراسان جنوبی در خصوص ارتقا سیستم مدیریت کیفیت از ISO9001-2000 به ISO9001-2008 ، تصریح کرد: با توجه به دریافت گواهینامه ایزو شرکت آبفار استان، ضمن اصلاح روند ها و بهبود کیفیت فرآیندها در امر به بروزرسانی این سیستم نیز اقدام خواهد کرد.

کرامتی نژاد اظهار داشت: یکی از مهمترین تغییرات و عملکردهای این ارتقاء ورژن، کنترل بیشتر و دقیقتر بر فعالیتهای برون سپاری شده است.

معاون برنامه ریزی آب و فاضلاب روستایی خراسان جنوبی در پایان ابراز امیدواری کرد که شرکت آب و فاضلاب روستایی استان روز به روز در جهت تکریم ارباب رجوع و به روز رسانی خدمات گام برداشته و جلب رضایت مشتریان را همچنان سرلوحه کار خود قرار خواهد داد.