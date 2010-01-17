مرورگر اینترنت اکسپلورر امن نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان فدرال امنیت فناوری اطلاعات (BSI) آلمان اظهار داشت که استفاده از رایج ترین مرورگر دنیا به صلاح نیست و بهتر است کاربران از مرورگرهای دیگر استفاده کنند.

به گفته این سازمان دولتی، یک حفره در سیستم امنیتی اینترنت اکسپلورر به وجود آمده است که حملات و نصب برنامه های مخرب را در رایانه هایی که با سیستم عامل ویندوز عمل می کنند از طریق یک کد دستکاری شده در یک سایت ویژه امکانپذیر می کند.

نسخه های اینترنت اکسپلورر 6، 7 و 8 روی سیستم عاملهای ویندوز ایکس پی، ویستا و 7 با بیشترین خطر مواجهند.

این سازمان فدرال آلمان پیش بینی کرده است که این نقطه ضعف به زودی برای حملات اینترنتی گسترده تر مورد استفاده قرار خواهد گرفت و بنابراین بهتر است تا رفع مشکل از مرورگرهای دیگر از قبیل فایرفاکس، اپرا، کروم و سافاری استفاده شود.

براساس گزارش رویترز، پیش از اعلام هشدارهای سازمان فدرال امنیت فناوری اطلاعات آلمان، شرکت مک آفی نیز در بررسیهای خود نشان داده بود حملاتی که در روزهای اخیر بر روی سایت گوگل چین انجام شده از طریق مرورگر اینترنت اکسپلورر مایکروسافت اتفاق افتاده است.

استیو بالمر رئیس مایکروسافت در این خصوص گفت: "ما باید به طور جدی تمام این حملات سایبری را مورد بررسی قرار دهیم و ببینیم چه کاری می توانیم برای رفع این مشکل نرم افزار خود ارائه کنیم. ما هنوز هیچ چیزی درباره این حفره نمی دانیم."

اینترنت اکسپلورر در حال حاضر 7/62 درصد از بازار مرورگرها را در اختیار دارد. این در حالی است که به نظر می رسد فایرفاکس و گوگل کروم در ماههای اخیر به رقبایی جدی برای این نرم افزار مایکروسافت تبدیل شده اند.

فایرفاکس 25 درصد و گوگل کروم 69/4 درصد از این بازار را در دست دارد.