مجیدی در این باره به خبرنگار مهر گفت: گروه در لوکیشن بیمارستان مشغول تصویربرداری هستند و تاکنون لیلا زارع، مهران نائل، رامتین خداپناهی، امیر رونقی و ... جلوی دوربین رفتهاند.
فیلم تلویزیونی "درها و پردهها" بر اساس فیلمنامه مصطفی رستگاری برای شبکه دو تهیه میشود و زهره صفوی، محمدباقر صفاپور، سعدالله بحرالعلومی، مجید اکبری، شاهین صمدپور، محمدرضا مسلمی و ... دیگر بازیگران آن هستند.
در خلاصه داستان این فیلم تلویزیونی آمده است: عطا جوانی است که در اثر ماجرایی فریب میخورد و برای جبران مشکلات مالی که برایش پیش میآید، دچار بحران شده و طی اقدامی دست به دزدی میزند...
عوامل "درها و پردهها" عبارتند از دستیار اول کارگردان: امیر رونقی، منشی صحنه: فرحناز خسروآبادی، استوری برد: یونس غزالی و محمد زوار جلالی، مدیر تولید: علی قبله، طراح صحنه: س. کاشف آذر، طراح لباس: آزاده قوام، مدیر صحنه: مرتضی بهرامی، صدابردار: مجید هاشمیپور، طراح گریم: علی عارفینیک، مسئول هنروران: عشرت الملوک عظیمی و ناظر کیفی: جعفر گودرزی.
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