مناظره های سیاسی ؛ از امروز تا "نود" / مردم به مناظره ها بیایند

به گزارش خبرنگار سیاسی مهر ، اگرچه تا چند هفته پیش مطالبه ای به نام گفتگوهای سیاسی جناحهای مختلف به دلیل تشنج های بعد از انتخابات مجالی برای توجه نیافت، اما پس از حضور پر شکوه مردم در راهپیمایی 9 دی و برخی تحولات دیگر ، به اعتقاد اغلب صاحبنظران فضا به سمت آرامش سیر کرده و از همین رو موقعیت برای فتح باب تضارب آرا مهیا تر به نظر رسید و به محض نمایش این منظر در جامعه مناظره های طرفین سیاسی ابتدا باحضور افرادی چون علی مطهری نماینده تهران و وحید جلیلی به نمایندگی از جریان پیروز انتخابات و یا مهدی کلهر به نمایندگی از همین جناح و محمد خوش چهره به عنوان طیف منتقد دولت کلید خورد.



این مناظره ها هرچند در ابتدای مسیر بنا بر پیش زمینه های ذهنی وقایع بعد از انتخابات چندان جدی تلقی نشد ولی بعد از اینکه چندین میهمان از نمایندگان نزدیک به طیف های سیاسی در این برنامه حاضر شدند این مناظره ها جنبه جدی تری به خود یافت تا آنجا که برخی از احزاب نیز برای حضور در این مناظره ها اعلام آمادگی کردند.

در این ایام در هر جمعی از مردم سخن از این برنامه است و مردم انتظار می کشند که شاهد یکی دیگر از این مناظره ها باشند . هر چند به نظر می رسد که هنوز این برنامه ها به پختگی لازم نرسیده و چند پارامتر جدی در آن باید مورد توجه قرار گیرد تا به یک برنامه از نوع "نود" اما سیاسی اش تبدیل شود.



* نود سیاسی و الزامات آن



قبل از انتخابات ریاست جمهوری اخیر ، ضرغامی وعده نود سیاسی را داده بود و در آستانه انتخابات نیز به همین بهانه یک کلیپ تصویری - سیاسی از سوی منتقدان دولت با عنوان نود سیاسی تهیه شد که البته به شدت نیز مورد انتقاد برخی نامزدهای انتخاباتی و هواداران آنها قرار گرفت. ولی باید در نظر گرفت که نود در چندین وجه با مناظره های امروز تمایز آشکار و البته برتر دارد.

اگر رسانه ملی بخواهد بیطرفی خود را حفظ کند ، باید با نقش آفرینی فعال در مباحث مدیریت برنامه را به هیچیک مناظره کننده ها واگذار نکند.

برنامه نود در وهله نخست به ساختار کلی برنامه با موضوع محوری دقیق ومجری مسلطی مجهز است که در عین اشراف کامل ، برنامه را به نحو خاصی مدیریت می کند. به زعم بسیاری هدایت یک برنامه سیاسی دارای ظرایف تکنیکی ومحتوایی است که اجرای برنامه ولو همان چند نکته کوتاهی که از سوی مجری بیان می شود می تواند تاثیر موثری برمخاطب بگذارد. حضور چنین مجری ای از سوی دیگر یاد آور مجری برنامه مناظره های تلویزیونی کاندیداهای ریاست جمهوری است و اگر رسانه ملی بخواهد بیطرفی خود را حفظ کند ، باید با نقش آفرینی فعال در مباحث مدیریت برنامه را به هیچیک مناظره کننده ها واگذار نکند.

در این زمینه یک مستندساز رسانه ملی که خود مجری برخی برنامه های سیاسی بوده است، می گوید : مجری این مناظره نسبت به اجراهای قبلی خود موفق تر بوده اما هم اکنون در این برنامه با اینکه تلاش بسیار زیادی می کند ، در اجرای بی طرفانه برنامه موفق نبوده است.



سعید ابوطالب در گفتگو با مهر اضافه کرد: به نظر می رسد مجری برنامه مذکور گه گاهی روبروی هر دو مهمان برنامه قرار می گیرد وبعضا از یک مهمان برنامه جانبداری بیشتری می کند، ضمن اینکه اگر مجری برنامه تلاش کند که مهمانان این برنامه را که نمایندگان برخی ازتوده های جامعه هستند را متهم به اتهامات واهی نکند بسیار موفق تر خواهد بود. اجرای چنین برنامه حساس واثرگذاری در جامعه می طلبد که نظرات شخصی خود را در این برنامه به مخاطبان القاء نکند تا جایگاه این برنامه ارتقاء یابد و یا حتی الامکان خود را بیطرف نشان دهد وبجای بینندگان تصمیم نگیرد بلکه بگذارد که مخاطبان خود تصمم گیری نمایند.



حجت الاسلام حسین سبحانی نیا نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس نیز نقش مجری را مهم می داند و می گوید : مجری باید در عین بی طرفی از نقش هدایتگری و روشنگری خود غافل نشده و خود او نیز برای رفع ابهام از جامعه موثر ظاهر شود.



از سوی دیگر نماینده مردم تهران و عضو کمیسیون فرهنگی مجلس نیز با تاکید بر اینکه رسانه ملی باید در مناظره ها بیطرف باشد ، گفت: نقش مجری در هدایت چنین برنامه هایی بسیار موثر است. رسانه ملی ضمن انعکاس واقعیات باید فردی را برای مجری گری اینگونه مناظره ها انتخاب کند که بر فضای کنونی جامعه و تهدیدات بین المللی اشراف کافی داشته باشد و اجازه ندهد که ابهامی برای مردم باقی بماند.



فاطمه رهبر در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تاکید کرد: وقتی یک مناظره به پایان رسید جامعه نباید با سئوالات فراوان بی پاسخ مواجه شده باشد وبلکه باید در همان برنامه شبهات به طور کامل روشن شود



* رد پای مردم کجاست؟



یکی از موضوعات جالب در برنامه نود ورزشی اس ام اس های ارسالی فارغ از هدیه اختصاص یافته بدان است .موضوع اس ام اس این برنامه تا حدود زیادی رویکرد و موضوع و شرکت کنندگان در برنامه را روشن کرده و در عین حال موجب حضور عده زیادی از مردم در برنامه می شود. ظرافت این اقدام در برنامه نود ورزشی در بیطرفانه بودن صرف اعلام نظر مردم بوده و کسی احساس نمی کند که در این اعلام موضع، نظر دیگری دخیل باشد از همین رو اس ام اس ها میلیونی این برنامه خود نشان دهنده اقبال جامعه به نود ورزشی است.

در مناظره های سیاسی اما رد پایی از حضور موثر مردم مشاهده نمی شود و دو طرف بدون احساس خاصی نسبت به نظرات مردم به مشاجره می پردازند لذا همین امر موجب بی هدف شدن مناظره و همچنین پراکنده گویی های بی ثمر شده و در نهایت چراغهای استودیو خاموش و منتهی به دست دادن و خوش و بش دو نفر مناظره کننده با مجری می شود . درست از همین لحظه مشاجره مردم پای جعبه جادویی آغاز شده و خطاب به هم می گویند که اگر من در آنجا بودم چنین می گفتم و چنان سئوال می کردم.



دبیر کل فراکسیون اقتدار ملی مجلس در این زمینه گفت: فکر می کنم صداوسیما هرچه دیدگاههای مختلف را منعکس کند و نظرات مختلف را بگیرد، هم در انجام وظیفه خود به عنوان رسانه ملی موفق تر خواهد بود و هم اینکه می تواند به آرامش در جامعه کمک کند.



مهدی سنایی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر،ادامه داد: ما بعد از انتخابات اختلاف دیدگاهی در جامعه را شاهد بودیم که با این اقدام صداوسیما می توانیم مشکلات را حل کنیم اما صداوسیما باید در این مسیر دقت لازم را داشته باشد تا مناظره ها نتیجه عکس ندهد. وقتی بخشی از جامعه دیدگاهش در رسانه ملی منعکس می شود این موضوع تاثیر روانی دارد و در ایجاد آرامش و ثبات در جامعه تاثیر گذار است.



در این رابطه سبحانی نیا نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس نیز معتقد است نفس تضارب آرا را برای شفافیت در جامعه موثر است ولی آگاه شدن مردم از نظرات دو طیف موافق و منتقد برای تنویر افکار عمومی و تصمیم گیریهای بعدی آنها مهم بوده و بهبود این برنامه ها با نظرسنجی از خود مردم بیشتر ممکن می شود.



وی گفت : مناظره ها پیش از این باید مورد توجه قرار می گرفت و قطعا اگر پیش از این مردم با بیان نظرات دو طرف آشنا می شدند بسیاری از رفتار های خشونت گرایانه اتفاق نمی افتاد، هرچند که هنوز هم فرصت برای تنویر افکار عمومی باقی است و با بهینه کردن این مناظره ها می توان بسیاری از سئوالات مردم را پاسخ گفت.



نماینده مردم تهران در مجلس نیز در این باره با بیان اینکه مناظره های تلویزیونی باید پس از انتخابات آغاز می شد ، تاکید کرد که اگر این مناظره ها روندی را طی کند که منجر به ابهام و شبهه افکنی برای مردم شود مورد تائید هیچکس نیست.



زهره الهیان در گفتگو با خبرنگار مهر ، درباره مناظره های اخیر در رسانه ملی افزود: باید در این مناظره ها فقط اطلاع رسانی هدف باشد و پشت پرده وقایع اخیر برای مردم روشن شود تا هم افکار عمومی تنویر شده و هم فضای ابهام و سئوال برای مردم برطرف شود.



وی در ادامه از رسانه ملی خواست که برای به روز کردن اطلاعات مردم تلاش کند و گفت: این رسانه نباید با اهداف خاص سیاسی به اطلاع رسانی بپردازد ، بلکه باید اتفاقات را برای مردم تشریح کند تا ماهیت واقعی برخی افراد مدعی روشن شود.



نماینده مردم تهران در مجلس با تاکید بر اینکه باید این برنامه ها زودتر از این جریان می یافت گفت: پس از ابراز رضایت رهبر معظم انقلاب از مناظره های انتخاباتی در نماز جمعه پس از انتخابات باید آن روند ادامه پیدا می کرد و هم اکنون نیز باید صدا و سیما برای استمرار این مناظره ها تلاش خود را بکند.

* پخش دیر هنگام



دیر بودن پخش مناظره ها از دو بعد مورد توجه افکار عمومی قرار گرفته است اول اینکه چرا بعد از 7 ماه تنش در کشور و دوم اینکه چرا ساعت 30/22 تا 24 شب .

بسیاری از ناظران سیاسی معتقدند که اگر رسانه ملی در جریان تنشهای بعد از انتخابات نقش معتدل و موثر تری را ایفا می کرد، درگیری های اتفاق افتاده رخ نمی نمود و پرخاشگری برخی از جوانان مهار می شد. علاوه بر آن رسانه های بیگانه فرصت جولان پیدا نمی کردند .

بسیاری از ناظران سیاسی معتقدند که اگر رسانه ملی در جریان تنشهای بعد از انتخابات نقش معتدل و موثر تری را ایفا می کرد، درگیری های اتفاق افتاده رخ نمی نمود و پرخاشگری برخی از جوانان مهار می شد. علاوه بر آن رسانه های بیگانه فرصت جولان پیدا نمی کردند تا در میدان کار وزار جنگ نرم به نظام مقدس جمهوری اسلامی اتهامات واهی گوناگونی را وارد کنند.شاید امروز هم خیلی دیر نشده باشد ولیکن به نظر می رسد که زمان پخش این برنامه به میزان مخاطبان آن تاثیر منفی می گذارد.

شاید تنها وجه مشترک میان برنامه نود ورزشی با این برنامه در همین باشد ولی باید به خاطر داشت که اولا برنامه نود تا زمانی که مخاطبان خود را جذب کند زودتر پخش می شد و ثانیا بسیاری از علاقه مندان نود از زمان پخش این برنامه گلایه داشته و بخش عمده ای از تماشاگران، نود را تا پایان دنبال نمی کنند و نشانه آن هم میزان اس ام اس های ارسالی است که در ساعات پایانی برنامه کاهش محسوسی می یابد.



فاطمه رهبر عضو کمیسیون فرهنگی مجلس درباره دیر بودن پخش این برنامه می گوید: این گونه برنامه ها نیاز امروز نسل جوان است و چنین برنامه هایی به لحاظ زمانی باید در ساعاتی پخش شود که مخاطبان مورد نظر را جلب کند و پخش دیر هنگام آن از فایده برنامه می کاهد.



اما فرهاد تجری نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس به بخش نخست از استدلالهای دیر بودن پخش مناظره ها می پردازد و می گوید : ای کاش زودتر از اینها به فکر برگزاری چنین مناظره هایی می افتادیم. علیرغم توصیه های رهبر معظم انقلاب برای برگزاری چنین مناظره هایی در جهت روشنگری افکار عمومی پس از انتخابات شاهد آنیم که این مناظره ها با تاخیر در حال انجام است که این نقطه ضعفی برای صدا و سیما محسوب می شود.



حجت الاسلام حسین سبحانی نیا نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس نیز در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص مناظره های اخیر رسانه ملی گفت: آگاه شدن مردم از نظرات دو طیف موافق و منتقد برای تنویر افکار عمومی مهم است و قطعا اگر پیش از این مردم با بیان نظرات دو طرف آشنا می شدند بسیاری از رفتار های خشونت گرایانه اتفاق نمی افتاد.



و در پایان ؛ بازی برد- برد



و در نهایت اینکه در فوتبال هرگز یک نتیجه رخ نمی دهد که در آن دو طرف برنده باشند و مجری نود ورزشی شاید از این لحاظ به برنامه مناظره های سیاسی غبطه بخورد. در این شرایط اما هیچ یک از طرفین مناظره سیاسی نباید به دنبال ضربه فنی کردن طرف مقابل باشد زیرا این امکان در اختیار طرفین قرار گرفته تا به ابراز نظرات خود به تقویت نظام جمهوری اسلامی بپردازند.هر آن کس که این مهم را در نظر نگیرد ظرفیت دعوت به این مناظره را نداشته و رسانه ملی به این مهم باید بیش از پیش توجه کند.

لزوم وابستگی به طرفین دعوی بحثی جدی است ولی وابستگی حزبی و جناحی نباید مخدوش کننده منافع ملی باشد لذا همانگونه که اشاره رفت بیطرفی رسانه ملی ، هدفمند سازی مناظره ها و حضور پرنگ مردم در این برنامه ، توجه به نیاز زمانی در پخش این برنامه و دعوت از نمایندگان واقعی طیفهای مختلف مسائل مهم برای غنی سازی این مناظره ها مورد توجه جدی است ولی توجه به خط قرمزهای نظام نیز در این برنامه دور از نظر نباشد. به نظر می رسد با توجه به این شرایط حداکثر بهره از این برنامه حاصل شده و مهمترین نیاز امروز که وحدت جامعه است حاصل شود.



در این زمینه نیز دبیرکل حزب مردم سالاری به عنوان یکی از دعوت شدگان به این مناظره ها گفت: مناظره های سیاسی ، با اصلاحاتی اندک می تواند اعتراضات را از کف خیابانها جمع کرده و بساط شبکه های فارسی زبان بیگانه را هم برچیند.



مصطفی کواکبیان تصریح کرد: برگزاری این مناظره های سیاسی باید برای رسیدن به حقایق باشد و ما همواره با عنوان یک بازی برد- برد به آن نگاه کنیم که در نهایت نتایج آن به نفع کشور و مملکت اسلامی خواهد بود.

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گزارش : حجت پیری