تبدیل سایتهای زباله گلستان به چراگاه احشام

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، اکنون زباله برخی شهرهای گلستان مانند گنبد کاووس پس از جمع آوری توسط خودروهای حمل زباله به سایت دپوی موقت زباله منتقل می شوند که این مکان فاقد حصار و امکانات حفاظتی است.

سایت دپوی موقت زباله در حریم رودخانه گرگانرود واقع شده و به دلیل نبود حصار و دیواره حفاظتی به محل چرا و خوراک دام و طیور تبدیل شده است.

زباله ها در این سایت بدون رعایت موارد ایمنی دپو و انباشته می شوند و به پیامدهای زیست محیطی ناشی از انباشت غیربهداشتی زباله در این منطقه توجه چندانی نمی شود.

به رغم آنکه در شورای بهداشتی شهرستان مصوب شد که نسبت به حصارکشی این مکان و پیشگیری از ورود دام در محل دپوی انباشت زباله جلوگیری شود، بنظر می رسد این مصوبه نیز همانند بسیاری از طرحها، فراموش شده و ضمانت اجرایی پیدا نکرده است.

سایت دپوی زباله گنبدکاووس در 10 کیلومتری شمال این شهر در مسیر جاده قدیم شرکت نفت بعد از میدان فروش دام واقع شده است و می توان از آن به عنوان انبار نگهداری زباله یاد کرد تا سایت دفن زباله.

محصور نبودن محل سایت و پراکنده شدن زباله ها در زمینهای اطراف و ایجاد آلودگی شدید سیمای منظر، دفع زباله های پزشکی به همراه سایر زباله ها، جمع آوری زباله های قابل فروش توسط دوره گردها و دستفروشها و چرای احشام از جمله پیامدهای سایت زباله گنبد کاووس است.

اکنون روزانه 500 تن زباله در شهرهای گلستان جمع آوری می شود که 108 تن آن مربوط به گنبد کاووس است و 51 درصد زباله های استان گلستان شهری، روستایی و بیمارستانی بوده که روزانه 170 تن زباله خشک از آن آنالیز می شود.

یک شهروند گنبدی با انتقاد از کم توجهی مسئولان و متولیان بهداشتی منطقه نسبت به تامین سلامت مردم منطقه افزود: آلودگیهای زیستی سایت دپوی این منطقه، سلامت شهروندان را به خطر انداخته است و باید نسبت به حل این معضل تلاش و تدبیر ویژه ای صورت گپرد.

جلال احمدی افزود: سایت دپو موقت زباله بعلت مکانیابی ناصحیح در حریم رودخانه گرگانرود و در مجاورت منازل مسکونی شهر واقع شده است و مشکلات زیادی برای اهالی ایجاد کرده است.

وی افزود: این سایت به دلیل نداشتن حصار به چراگاه احشام و دام تبدیل شده است، درحالیکه این امر موجب بروز مشکلات عدیده ای برای سلامت مردم می شود.

وی خاطرنشان کرد: آلودگی سیمای منظر در ابتدای ورودی شهر، چرای احشام در بین زباله ها، رشد جانوران و حشرات موذی و ... از جمله مشکلات است که نیاز به توجه ویژه دارد.

تخلیه فاضلاب کارخانجات مستقر در اطراف سایت زباله و تخلیه فاضلاب و پسماند در حاشیه این سایت، این مکان را به آلوده ترین نقاط تبدیل کرده است.

بالا بودن سطح آبهای زیرزمینی در گنبد کاووس و نفوذ شیرابها و پسماند زباله داخل زمین، فاجعه ای زیست محیطی را موجب می شود که رفع این بحران، لزوم توجه ویژه را طلب می کند.

جاده دستری نامناسب، حمل زباله با خودروهای فاقد پوشش مناسب، آتش زدن پسماندها و تفکیک نشدن انواع زباله ها از دیگر مسائلی است که مشکل ساز شده است.

گرگانرود در معرض خطر

یک دوستدار محیط زیست نیز گفت: انباشت غیربهداشتی زباله در سایت گنبد کاووس نوعی نبود طرح مدیریتی مناسب را نمایان می سازد و نشان از کم توجهی مسئولان امر نسبت به این پدیده است.

علی خطیر افزود: مکانیابی سایت از ابتدا اشتباه بود و این طرح در مجاورت گرگان رود که از رودخانه های حفاظت شده استان و جزو رودخانه های شیلاتی است، اجرا شده است.

وی اظهار داشت: نفوذ پسابها و شیرابها به داخل رودخانه و انتقال آن به دریا موجب از بین رفتن ذخایر آبی می شود و روند کاهش مهاجرت آبزیان به رودخانه گرگان رود تاحد زیادی به آلودگیهای زیست محیطی آن بر می گردد.

وی عنوان کرد: استقرار سایت دپو موقت، میدان فروش دام، کشتارگاه و سایت دفع زباله و فاضلاب در یک مسیر واحد سبب اثرات تجمعی منفی می شود که محصور نبودن محل سایت و پراکنده شدن زباله ها در زمینهای اطراف معضلات زیست محیطی را تشدید کرده است.

مصوبات شورای بهداشتی گنبد در حد حرف

محصور شدن سایت دپوی زباله، پوشش خودروهای حامل و جمع آوری زباله، دفن بهداشتی، تفکیک و جدا سازی زباله ها، جلوگیری از ورود و چرای احشام از جمله مصوبات شورای سلامت گنبد کاووس است که هیچیک تاکنون اجرا نشده است.

به گزارش خبرنگار مهر، وضعیت سایتهای موقت دیگر شهرهای استان گلستان نیز نظیر سایت زباله گنبد کاووس است و بحران زیست محیطی این مناطق را نیز تهدید می کند.

اکنون دو سایت امحا زباله به نام زون شرقی در شهرستان آزادشهر برای 13 شهرداری شرق استان و زون غربی در حوزه مرزی شهرستان آق قلا برای 12 شهرداری غرب استان و روستاهای همجوار شهرها در نظر گرفته شده است.

در زون غربی کارخانه بازیافت، تولید کود آلی (کمپوست) در زمینی به مساحت 120 هکتار در حال احداث است و فاز اول آن که تولید کود درشت است، راه اندازی شده و فاز دوم آن برای تولید کود نرم در حال ساخت است.